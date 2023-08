Una nueva modalidad de estafa está al asecho de los compradores en Internet, pues al parecer, se estarían aprovechando de los pedidos hechos en páginas web, para robar información y hacer fraude con el sistema de envíos.

Así lo reveló una usuaria de la red social TikTok, en la que contó como, por poco, termina siendo víctima de estafa. Al parecer, los pillos, quienes en su mayoría operan en las cárceles o fuera del país, se apropian de la información personal, para hacerle creer al usuario que su compra está perdida o en peligro.

La mujer relata en vídeo, que adquirió un champú por Internet, puso sus datos y le confirmaron el despacho para ese mismo día. Sin embargo, en una segunda notificación le advirtieron que se devolvía el pedido porque la dirección estaba mal. Al ingresar al link sugerido para corregirla, se dio cuenta de que algo andaba mal, al momento que vio que le pedían los datos de la tarjeta de crédito. Esta es una de las 5 modalidades de estafa más conocidas en línea.

A pesar de que notaba que era una plataforma confiable, sospechó que era un robo, porque el número proveniente del mensaje no era de una operadora, sino un número de celular común y corriente. Así como la dirección electrónica de la página, no coincidía con la de la empresa de envíos, pero la joven rectificó en el sitio oficial de la empresa que todo se trataba de una estafa.

“Casi me roban, estuve a punto de poner los datos de la tarjeta, pero no lo hice”, confesó la mujer. Finalmente, la ‘tiktoker’ alertó a sus seguidores en no confiar en este tipo de mensajes y si lo hizo, cancelar de inmediato su tarjeta, porque, evidentemente, fue estafado.

