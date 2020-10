Apple se esforzó por modificar uno de sus ‘emojis’ debido a la situación actual que vive el mundo por el COVID-19, puesto que en la cotidianidad se ha agregado un accesorio vital en la vestimenta: el tapabocas.

El uso del emoticón con mascarilla médica ha incrementado entre los usuarios, pese a que inicialmente fue creado para representar a una persona enferma. La versión beta de iOS 14.2 cambió los ojos tristes para mostrar a una persona feliz llevando tapabocas.

Esta nueva actualización del ‘emoji’ se destaca por sus ojos felices, cejas levantadas y mejillas ruborizadas, para contar con una apariencia mucho más alegre donde los usuarios podrán identificarse. El tuitero @Rahul0029 mostró en esta plataforma algunos pantallazos con esta nueva modificación.

Se espera que la versión final se lance en el sistema operativo de los iPhones entre el mes de octubre y noviembre. Sin embargo, se desconoce si esta modificación llegará a los dispositivos Android, dependerá de cada fabricante si lo implementa o no, aseguró el portal de noticias T13.

Samsung hizo una pequeña modificación en el mes de marzo en la apariencia de este diseño para hacerlo lucir más contento, comentó la plataforma tecnológica Teknofilo.

😷 Face with Medical Mask was added to Samsung phones in 2013, and looked like (L) at the time and now looks like (R) https://t.co/ghcTD4GLNX pic.twitter.com/pRuZktZM6Z

— Emojipedia (@Emojipedia) March 16, 2020