Abril de 2023 siempre llega con estrenos, así que HBO no se queda atrás y aunque ya aprovechó para realizar algunos de sus lanzamientos más fuertes sí tiene algunas opciones imperdibles para este mes.

Con una amplia variedad de contenido original y de alta calidad, HBO se ha ganado un lugar especial en el corazón de los televidentes colombianos y pretende hacerlo con nuevas apuestas.

Y es que se lanzaron series como The Last of Us y Succession que tienen enganchados a todos los seguidores de los videojuegos, ficción e historias de una familia millonaria.

¿Qué estrenos hay en HBO para abril?

‘Barry’ (temporada 4): 17 de abril

Cuenta la historia de un marino, quien termina por convertirse en una asesino pero encuentra su vocación en las artes escénicas.

‘Somebody somewhere’: 23 de abril

Dos habitantes de Kansas luchan por entrar a la sociedad como se los exige pese a que se vieron envueltos en una cómoda rutina que acabará pronto.

‘Love and death’: 27 de abril

Elizabeth Olsen será la protagonista de esta esperada producción, donde un doble asesinato en una pequeña ciudad de Texas y la complicada relación entre los principales sospechosos terminan con la tranquilidad del lugar.

