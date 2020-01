El anuncio se dio a conocer pasado 29 de enero y contiene la lista completa de emoticones que llegarán a todas las plataformas compatibles este año. En el paquete se encuentran más animales, mayor diversidad, también más símbolos de comida y hasta hay uno de tamales.

Oficialmente el nombre de la lista es Emoji 13.0, e incluye un total de 117 nuevas opciones entre las que se destacan, un oso polar, unos pulmones, un corazón anatómico, gente abrazándose, un gato negro, un mamut, un escarabajo, una piñata, ente otros.

📝 Now approved: 117 new emojis for 2020 #Emoji2020 https://t.co/SojQuXZvv6 pic.twitter.com/sHp7GDsSal

— Emojipedia 📙 (@Emojipedia) January 29, 2020