Yo podría desayunar, almorzar y cenar dulce, sin ningún problema. La gran mayoría de mis antojos están ligados a los sabores azucarados, aunque hoy día tengo más conciencia sobre la alimentación y la importancia de suministrarle comida de calidad a mi cuerpo. Un cuerpo que quiero conservar ágil, vital, armonioso, ojalá, hasta el final de mis días. Un cuerpo que valoro, admiro y respeto.

Por esa razón, empecé a buscar alternativas que me permitieran seguir disfrutando de todas esas delicias, pero con responsabilidad. Lo importante, como lo he podido comprobar y se los cuento siempre que tengo la oportunidad, es racionar la cantidad de lo que comemos. El equilibrio empieza por controlar las porciones. En mi caso, es lo más difícil porque después de la primera cucharada de lo que me gusta casi nunca logro parar. Sigo trabajando en eso, aunque me cuesta y mucho.

En esa constante búsqueda de versiones ‘fit’ de recetas ‘fat’ he probado muchas. Algunas han superado mis expectativas, otras son solo un fallido intento de lo que parecía ser un verdadero manjar. Así es la cocina, no todo lo que vemos queda y sabe como lo esperábamos. Pero, una vez logres encontrarle las bondades a este arte te animaras a intentar, combinar, experimentar y crear delicias inesperadas.

Un tip para tus platos dulces…

Aprender a sustituir el azúcar es clave a la hora de hacer preparaciones que la contengan. Mi opción favorita es la estevia pura, pero no es la única alternativa.

Sin más preámbulo arranco con un postre de chocolate que queda absolutamente espectacular. Solo necesitas tres ingredientes y preparar exclusivamente lo que debes comerte porque: 1. Si haces más difícilmente podrás controlarte y terminarás excediéndote en su consumo y 2. Porque lo que le da esa textura esponjosa y melcochuda, al mismo tiempo, es su frescura. Que esté recién preparado hace una gran diferencia en su sabor.

Mug – Cake de chocolate

Ingredientes

1 banano

2 cucharadas de cacao

1 huevo

Extras: chips de chocolate, fruta o almendras.

Preparación

Pela el banano y conviértelo en puré. Una vez esté hecho papilla, agrega las 2 cucharadas de cacao y el huevo. Revuelve hasta mezclar todos los ingredientes.

Cuando la masa esté homogénea, viértela en un ‘mug’ y ponlo en el horno microondas durante 1 minuto y 30 segundos. Este tiempo puede variar conforme a la intensidad con la que calienta cada electrodoméstico.

Importante

Puedes agregar los ‘toppings’ que gustes, como por ejemplo, frutos secos, trozos de fruta fresca, chips de chocolate amargo y endulzar con estevia si así lo prefieres. También puede ser preparado en la estufa, en una cacerola, si no usas horno microondas. La textura es húmeda. No lo dejas secar, pues perderá esa consistencia melcochuda que lo caracteriza.

Dulce de leche o arequipe

Ingredientes

1 litro de leche vegetal (La de tu preferencia)

2 sobres de gelatina sin sabor (Si eres vegetariano puedes usar la que proviene de las algas rojas)

2 cucharadas de estevia líquida y pura

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 vaina de vainilla o un chorrito de esencia líquida

Preparación

Coloca el litro de leche con la vainilla en una olla antiadherente (ojalá de teflón) a fuego lento por media hora. Debes quedarte revolviendo la mezcla todo el tiempo. Luego, agrega la estevia y continúa revolviendo por 5 minutos.

Retira la olla del fuego y disuelve la gelatina -con un poco de leche en otro recipiente- revuelve para que no quede ningún grumo.

Cuando la mezcla esté perfectamente líquida agrega el bicarbonato y el resto de la preparación. Bate bien y deja enfriar.

Importante

Guárdalo en un recipiente de vidrio, nunca plástico.

3. Alfajores saludables ¡Sin azúcar ni huevos!

Ingredientes

Para la masa:

1 taza de harina de avena

Ralladura limón

1 taza de harina integral

1 taza harina de almendras

3/4 taza agua tibia

coco rallado (opcional)

Para el relleno:

Dulce de leche o arequipe light (Receta anterior)

coco rallado: (opcional)

Preparación

Para la masa:

Con la ayuda de una licuadora o batidora, mezcla todos los ingredientes hasta formar una masa homogénea.

Luego, presiónala con un rodillo o un plato para que quede plana y uniforme. Procede a cortar la masa con un recipiente redondo, dándole el tamaño que gustes a los alfajores.

Lleva al horno a 180 grados durante 20 minutos. Este tiempo puede variar conforme a la intensidad con la que calienta cada electrodoméstico.

Arma los alfajores, untándoles una generosa capa de arequipe en el medio y un poco más encima y termina agregando el coco rallado para decorar.

Galletas, torta y helado de banano

Galletas de banano

Ingredientes

2 bananos maduros

1 puñado de uvas pasas o arándanos

1 taza de avena instantánea

Aceite de coco

Preparación:

Convierte las bananas en puré y añade la avena y las uvas pasas o los arándanos. Arma las galletas y ponlas sobre una placa para horno, previamente enmantecada con el aceite de coco.

Lleva al horno a 180 grados por 15 minutos aproximadamente. Este tiempo puede variar conforme a la intensidad con la que calienta cada electrodoméstico.

Torta de banano

Ingredientes

1 banano maduro

3 cucharadas de cacao amargo en polvo

1 huevo

Preparación

Mezcla todos los ingredientes y viértelos sobre una taza apta para microondas.

Cocina en microondas por aproximadamente 1 minuto. Este tiempo puede variar conforme a la intensidad con la que calienta cada electrodoméstico.

Helado de banano

Ingredientes

1 banano congelado

2 cucharadas de mantequilla de maní

2 cucharadas de cacao en polvo

Chorrito de agua o leche

Preparación

Corta y congela el banano. Cuando esté listo, ponlos en la licuadora junto con la mantequilla de maní, el chorrito de agua o leche y el cacao hasta obtener una consistencia cremosa. Servir inmediatamente.

Rollitos de canela fit

Ingredientes

50 gramos de la harina de tu preferencia (Almendras y espelta son ideales)

50 gramos de harina de avena

10 gramos de leche desnatada

1 cucharadita de levadura en polvo

Estevia líquida (Al gusto)

2 cucharaditas de canela molida

1 huevo

Preparación

En un recipiente añade las harinas, el huevo, la leche, la levadura y la estevia y mézclalos hasta conseguir una masa homogénea. El punto ideal para saber que está lista es que no se pegue en las manos. De ser así, agrega un poco más de harina para secar la mezcla.

Con un rodillo aplana la masa hasta conseguir una plancha de aproximadamente unos 5 mm de grosor.

En otro recipiente elabora una papilla con el banano y la canela, ponla 30 segundos en el horno microondas para que se cocine ligeramente. Una vez esté fría úntala sobre la plancha que formaste con la masa y, posteriormente, realiza los cortes necesarios para crear los rollitos.

Puedes hornearlos durante unos 15 minutos a 180 grados en un horno convencional o también cocinarlos al vapor. Si optas por la segunda opción y no tienes vaporera despreocúpate.

¿Cómo cocinar al vapor sin vaporera?

Necesitas:

Olla

Colador metálico

Agua

Paso a paso

Lo primero que debes hacer es poner un poco de agua en una olla o cacerola. Luego, coloca un colador metálico encima, cuidando que el agua no alcance a tocar el colador. Pon los alimentos que desees cocinar en el colador. Enciende la estufa y ten presente que el agua irá evaporándose, por lo que es necesario añadir más agua caliente hasta lograr la cocción deseada.

Flan de café

Ingredientes

Para el caramelo:

100 gramos de miel

3 cucharadas de agua

1 chorrito de zumo de limón

Para el flan

5 huevos

100 gramos de miel

400 mililitros de leche

100 mililitros de café

Preparación

Coloca en un sartén la miel, el agua y el zumo de limón. Cocina a fuego suave y retira cuando empiece a tostarse. Vierte el caramelo en un molde y repártelo bien: cubriendo el fondo y las paredes. Luego, en un recipiente echa los huevos, el resto de la miel, la leche y el café y bate hasta que esté todo bien integrado. Coloca esta mezcla sobre el caramelo e introduce el molde dentro de una bandeja de horno con agua para hacer un baño maría. Hornea de 40 a 45 minutos a 160 ºC. Este tiempo puede variar conforme a la intensidad con la que calienta cada electrodoméstico. Saca con cuidado del horno, deja que se enfríe y desmolda.

Si quieres ver más recetas dulces para ser feliz mientras cuidas tu salud y tu figura sigue nuestra cuenta @loamehealthymarket en donde constantemente compartimos preparaciones 'fit', 'tips' saludables y consejos para mantener una vida equilibrada.

Encuentra todas mis columnas dando clic en este enlace.

