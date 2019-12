View this post on Instagram

Es el último lunes del año y ya empezamos a definir los propósitos para 2020. Les propongo un plan detox para tener un espíritu más ligero, fortalecido y feliz. Se trata de esculpir el alma tanto como lo hacemos con nuestro cuerpo. Como cualquier dieta, será cuestión de mucha disciplina y voluntad, pero de que se puede, ¡se puede! 👉🏻👉🏻👉🏻💛 Evita el consumo de chismes, rumores, murmuraciones y bochinches y prefiere los comentarios constructivos, optimistas y edificantes; lee la etiqueta de las personas y, al primer ingrediente tóxico, aléjalas de inmediato; ejercita tu corazón con 30 minutos de buena vibra al día (el yoga, la fe en Dios y las diversas doctrinas que se basan en el amor, son buenas opciones); bebe, al menos, 4 litros de sentimientos saludables al día y recuerda que, en esta dieta, no hay 'Cheatmeal' porque es una rutina 24/7. ¡Feliz 2020 gente! Que el nuevo año nos traiga nuestras mejores versiones por dentro y por fuera.👈🏻👈🏻👈🏻💛