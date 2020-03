View this post on Instagram

Después del almuerzo: cero harinas y cero dulces 🟠🟡🟢🟣 ¡Importante! Consúltalo con tu médico. Me funciona a mí, pero restringir alimentos puede ser perjudicial en algunos casos. De hecho, es uno de los temas más controversiales y los especialistas discrepan sobre él. Unos dicen que los carbohidratos son necesarios en las tres comidas diarias, mientras otros aseguran que no lo son y que se pueden sustituir por alimentos que aporten más nutrición a nuestro cuerpo. Yo estoy de acuerdo con lo segundo y lo he podido comprobar. Siento que las harinas, especialmente las refinadas, después del almuerzo hacen que me digestión se sienta 'pesada' y mi cuerpo inflamado. Por eso, cuando quiero perder peso, tener un abdomen más plano y sentirme más liviana limito el consumo de harinas y, obviamente, de dulces. 🟠🟡🟢🟣 Ahora, esa limitación puede generar -en algunas personas- un alto nivel de ansiedad a tal punto de llevarlas a una 'recaída hipercalórica', sacándolas del camino que habían decidido iniciar. Así que, para quienes no pueden imaginar una vida con solo dos harinas al día, lo mejor será aprender a sustituirlas. 🟠🟡🟢🟣