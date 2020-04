¿Si hubiera actuado mejor se podría haber evitado muchos miles de muertes?

Naciones Unidas y sus organismos, como cualquier organización humana, no están libres de errores. Que existan este tipo de entidades con carácter supranacional es fundamental, no solo para que avancemos como humanidad en su conjunto, si no para enfrentar problemas globales como la pandemia que ahora nos afecta. Sin embargo, la politización de este tipo de asociaciones hace que su funcionamiento sea un auténtico desastre.

Uno de los países que mejor ha controlado la pandemia es Taiwán, que está vetado en muchas reuniones de la OMS y de la ONU, pues es la nación que se creó después de la guerra civil China. Siendo Taiwán donde quedaron las tropas nacionalistas del general Chianng Kai Shek, en contraposición a las comunistas de Mao Zedong. Así la República Popular China no reconoce la existencia de este estado y le veta allá donde puede. Pues bien, no pertenecer a la OMS y no hacer caso a sus recomendaciones, ha hecho que tengan poco más de cuatrocientos contagiados y solo seis fallecidos ¿Cómo es esto posible?

Tedros Adhanon, de nacionalidad etiopé, presidente de la OMS, fue elegido gracias al apoyo de muchos gobiernos africanos que son dictaduras repletas de corrupción, junto con el de China. Este último país es el mayor inversor que existe en Etiopía, y Adhanon es miembro de diferentes organizaciones marxistas tales como El frente de liberación del Tigray. Ojo con esto, que no tengo nada en contra de que sea marxista, siempre y cuando haga bien su trabajo. La relación del director de la OMS con China es muy estrecha y es por ello que no recomendaron al comienzo de la pandemia suspender los vuelos con el país asiático, por el daño económico que esto podría haber provocado. Al contrario, Taiwán, si restringió la entrada de ciudadanos que habían estado en China, además de establecer controles muy estrictos en sus aeropuertos.

El día 31 de diciembre las autoridades sanitarias de Taiwán enviaron un correo a la OMS advirtiendo de varios casos de neumonía atípica en la zona. Comunicación a la que no hicieron ningún caso. Todo esto ha ido derivando en diferentes enfrentamientos diplomáticos, ya que Tedros Adhanom llamó a la prensa taiwanesa “racista”, a lo que respondió el gobierno del citado país con un comunicado de prensa. En resumen, un auténtico desastre.

Lo cierto por encima de peleas, e indiscutible ya que las matemáticas sí son claras le pese a quien le pese, es que Taiwán por no hacer caso a la OMS y no pertenecer a ella, está mucho mejor que la gran mayoría de las naciones del planeta. Si dejamos que políticos de dudosa moral manejen organizaciones vinculadas a la ONU seguiremos muy mal preparados para otras emergencias que vengan. Denunciar este tipo de hechos, y que se revise el funcionamiento de estas entidades será crucial para afrontar un futuro ahora más que nunca, repleto de incertidumbres.

Si quieren más información aquí les dejo un vídeo a este respecto de mi canal de Youtube: “Oculto tras la sombra”

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.