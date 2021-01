Todos los solteros del mundo se han visto con algunos impedimentos a la hora de encontrar pareja con una mascarilla, encerrados en casa o con distancias de seguridad de 2 metros.

En este año el amor se ha vuelto más online que nunca y más del 70% de los solteros de este planeta a acudido a aplicaciones para buscar pareja para paliar su soledad, para conocer gente, o para ver si eso de buscar amor por Internet es posible.

La realidad es que las aplicaciones de ‘dating’ han crecido exponencialmente gracias a la pandemia y también a que nos hemos vuelto mucho más prácticos a la hora de hacer todo: pedimos a domicilio la comida, la ropa, los muebles, los libros y ahora también queremos que el amor entre por la pantalla del computador sin salir de la cama.

Si bien es cierto que las aplicaciones funcionan, no todas son iguales ni tienen los mismos objetivos a la hora de ligar. Unas están más orientadas a amor casual y otras a buscar pareja, unas están dirigidas a un tipo de público (gente joven, homosexual, senior, casados, gente que desea discreción) y otras te permiten conectar con diferentes perfiles del mundo, pero serás tú el que tenga que decidir si ese perfil con el que estás chateando es real, te gusta, te lleva a más, o te deja la sensación de que no es lo que estabas buscando. Lo más importante es que sepas para dónde vas con esto del dating’ y que seas muy honesto.

Si estás buscando amor: dilo.

Si estás buscando diversión: dilo.

No mientas en tus intenciones y todo será mucho más sencillo.

Recuerda que tener dudas en el amor es normal y que si tu objetivo es despejarlas, puedes pedir una cita conmigo.

Lo bueno de las aplicaciones:

– La inmediatez te permite contactar con personas solteras (o que dicen estarlo) en minutos

– Muchas son gratis y su registro te llevará escasos minutos

– Cada día se hacen más populares y nadie te verá como un perro morado por usarlas

– Tendrás opción de ligar con personas de tu país o de otros países desde la comodidad de tu teléfono o de tu ordenador

– Te permite buscar con criterios especializados (edad, profesión, rango salarial, hijos, hobbies) delimitando tu búsqueda a perfiles afines

– Te subirá la autoestima cuando te den like, superlike o cuando tengas un match con alguien que te gusta a rabiar

– Sentirás mariposas cuando veas que esa persona se ha conectado o te ha dejado un mensaje

– Tendrás más citas que en cualquier salida a bailar con tus amigos o invitación al cine o a fiesta privada

– Es gradual, así que aprovecha cada etapa, pasa de los mensajes de texto, a las llamadas, a las citas presenciales disfrutando de cada etapa

– Es la nueva forma de relacionarse con el amor y te puede suponer encontrar a la persona que estás esperando hace tiempo

– Te permite enamorarte (si es lo que buscas) de una forma nueva, acorde a los nuevos tiempos y respetando horarios, restricciones de movilidad o de horario según la pandemia

-Te da la oportunidad de descartar con más facilidad y sin tener que pasar por el mal trago de decírselo en persona. Adiós al no eres tú, soy yo. Me gustas como amigo. Tenía tragos en la cabeza. No eres lo que estaba buscando y otras perlas de Oriente que duelen al decirlas o recibirlas.

Y como no todo en la vida es bueno, en mi siguiente columna, te haré en recuento de lo malo de las aplicaciones de ligar.

¿A qué esperas para probar una app de ‘dating’ si lo que quieres es un amor nuevo? ¡Date una oportunidad y espero que mis consejos te sean de ayuda!

Si necesitas una consulta privada conmigo puedes escribirme a este WhatsApp. Todas mis consultas son ‘online’, desde la comodidad de tu teléfono.

Sígueme en Facebook: María Pasión la Doctora Corazón o en Instagram @mariapasiondra.corazon

Encuentra todas las columnas de María Pasión en este enlace.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.