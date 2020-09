Veamos las situaciones que podrían desencadenarte dudas:

Tuviste una relación fallida

Terminaste algo que no funcionó, que se llevó tiempo y esfuerzo por tu parte. Le metiste la ficha a alguien que no supo jugársela tanto como tú. Es normal que ahora estés cansado de seguir remando, es normal que pienses que esa energía se fue y no se transformó en nada (aunque sí te dejó el aprendizaje) y ahora digas que ya no deseas algo así. Para ti va este consejo: ninguna relación es igual a otra. Habrá patrones parecidos, pero serán de ADN distintos, como las personas. Esto no es como apostar en las máquinas de casino con frutas, que sólo tienen una combinación ganadora y sólo esa funciona. Hay muchas relaciones que pueden funcionar y tu trabajo es construir la que a ti te gusta.

Te sientes mejor soltero (o eso es lo que crees)

La soltería es un estado ideal para muchos, pero si ya estás dudando si es tu estado ideal podrías plantearte una relación. Sé que esto no es sencillo y que no se empieza una relación con sólo pensarlo, pero sí es importante despejar dudas sobre lo que deseas. Si quieres una pareja, es bueno que lo reconozcas y que lo digas, así ya tu cuerpo, cabeza y corazón estarán listos para ayudarte. Pero si lo niegas estarás rechazando algo que te haría más feliz, en definitiva: aceptar lo que deseas es el primer paso para el cambio.

Estás en una relación de “Ni fu ni fa”

Hace rato que estás con esta persona, te gusta, la quieres y tienes grandes recuerdos de lo que fueron en el ayer. Lo que pasa es que ahora las cosas no son así, ya no hay la química de antaño, la rutina está apoderándose de la relación, la distancia tampoco ha hecho los aportes que pensaste, y entraste en un ciclo en el que esa pareja ya no te hace sentir nada hermoso. Estás con esta pareja porque no has visto otras posibilidades, pero si te preguntan si estás enamorado la respuesta es No y ni tienes que pensarlo mucho. Entraste en el en “NI fu ni fa” algo que te podría acompañar toda la vida, como una banda sonora de ascensor. Si no te cansas o no quieres cambios, así puedes permanecer de un piso para otro, pero eso al final te conducirá a reflexionar si esta relación te hace bien, te completa, te inspira, te hace mejor o te hace sentir vivo: cualidades maravillosas que sí te traduce una pareja vital.

Así que si vienes de un amor roto, como si si tu soltería ya no te convence, o tu relación de pareja es un “NI fu ni Fa”, es normal que tengas dudas sobre el amor y que no tengas claro cuál es el siguiente paso. ¿Quieres volver a sentirte vivo? ¿Te interesa encontrar a alguien que sí te inspire? ¿Te gustaría meterle chispa a tu vida?

Cuéntamelo y te ayudo.

