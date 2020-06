Si bien no es la verdad única, aquí haré una lista de las cosas que más apagan calenturas a la hora de tener un revolcón, especialmente la primera vez.

Conocer al que está debajo, o encima, o al lado, es una ventaja que solo la da el tiempo y, seamos honestos, en muchas primeras veces, tiempo es lo que no se tiene.

Jugar Xbox en el clítoris

Si bien manosearse es una de las cosas que más me calientan y también es la forma “correcta” de empezar una apasionada noche de sexo, este órgano no funciona como timbre de bus o como un botón de control sin pilas. Una mala fuerza duele y puede hacer que todo se vaya al retrete. Si la motricidad no es lo tuyo o no sabes bien cómo hacerlo usa lo que sabes, más atrás puedes conseguir que sea placentero para las dos partes.

Destornillar, arrancar o morder el pito

Los pitos tienen una virtud/defecto y es que no necesitan muchos estímulos para ponerse duros. Pero que estén erectos no significa, en ningún momento, que el dueño esté caliente. Esto no tengo cómo probarlo, pero he preguntado a varios dueños de penes y coinciden en que es una entidad aparte y se manda solo. Metérselo en la boca sin guardarse los dientes puede ser muy doloroso, masturbarlo sin cuidado y sin lubricante puede ser muy desgarrador y hasta emputante (dicen los corresponsales).

Hablar de más

Claro que todos queremos ser la mejor versión a la hora de conquistar, pero el chiste malo (cierto en muchos casos) de que lo tienen chiquito, de que no duran mucho tiempo o, al contrario, que Rocco Siffredi aprendió todo lo que sabe de ustedes, puede ser muy desalentador, puede ser un factor que altere el resultado final. En las mujeres es igual, estas mujeres que hablan de sexo todo el tiempo con el ánimo de calentarlos y al final no llegan ni a compartir la cuenta, o que se hacen las santas con el fin de cazar la presa pueden ser descartadas.

Pintar pajaritos en el aire

Como he dicho varias veces, en mi vida adulta, el sexo fue creado para reproducirse o para disfrutar y entiendo que a veces el otro quiere escuchar que quieren compromiso, o que la conexión entre los dos nunca antes les había pasado, o que son muy liberales y no quieren verse más después de esta vez.

Pero si no es cierto es preferible que no lo digan, esas mentiras encartan y pueden generar momentos muy incómodos. Si el otro no puede aceptar que no quiere ‘one night stand’, o que, al revés, si quieren una relación estable y llevan el cepillo de dientes en el bolsillo, ese polvo puede resultar muy caro en términos de tiempo y explicaciones posteriores.

Las medias de toalla

Entiendo que el frío es un distractor, pero si no se puede quitar las medias, al menos no use ese día las medias con pelitos. Hombre o mujer, las medias peluditas (usualmente de colores pastel) no son sexis, no se ven bien sin ropa y en vez de aportar calentura, pueden llegar a apagar lo que sea que estaba prendido. Además ese tipo de medias puede dar más pecueca que unas de material promedio y ese es un olor que no quieres tener nunca, menos en esa primera vez.

