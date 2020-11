En un año en el que los festejos han sido más individuales que colectivos, donde la música se ha disfrutado con el menor volumen posible, respetando el luto vecino, saltan destellos de felicidad que se valoran y comparten con todo un pueblo, pueblo al cual la pandemia le arrebató sus dos eventos de integración más importantes: la Semana Santa y el Festival de Jazz; haciendo sentir que sería un 2020 en blanco.

Pero, el motivo de celebración llegaría a través del viaje de las melodías que fueron interpretadas por el grupo de jóvenes de la banda La Valerosa de Mompox, quienes hicieron enorgullecer a toda la depresión momposina al quedarse con el primer puesto de la Categoría Mayor del octavo Festival Departamental de Bandas Bolívar 2020, en su edición virtual.

El mencionado evento, celebrado durante tres días, despertó en el departamento el sentido de pertenencia por la tradición y las raíces musicales del porro, el fandango y la conservación del amor por los instrumentos de vientos metal, por medio de la interpretación de más de 270 artistas distribuidos en 16 municipios.

La Valerosa, dirigida por Mat Fernando Pérez Chacón, tuvo presentación de tres canciones que se clasificaron según los temas del festival: en la de autor bolivarense interpretaron la ‘Danza Negra’ del maestro Lucho Bermúdez; en tema inédito presentaron ‘Golondrina’ de Fernando Quiroz; y ‘Caribeando’ de Victoriano Valencia en la categoría de autor nacional.

Cuenta Pérez que la primera se escogió al considerar, al nacido en los Montes de María, máximo exponente de la cumbia y el porro en el departamento de Bolívar. El segundo es un fandango nunca antes grabado, compuesto por Fernando Quiroz de Guamal, Magdalena; amigo al cual Mat acudió antes del festival al recordar la canción que le había dado a conocer tiempo atrás, sin embargo, el nombre ‘Golondrina’ nace a idea del director de La Valerosa, motivado por una experiencia que vivió con su banda.

Ya la tercera canción, presentada en la final, requirió de una adaptación a la banda sabanera o tradicional de viento hecha por el mismo Pérez, composición que en su estado original fue premiada en el Concurso Nacional de Bandas de Anapoima, Cundinamarca 2007.

Por otro lado, dos artistas pertenecientes a la banda también tuvieron reconocimientos individuales: René Alvarado Pedrozo, como mejor intérprete veterano, y José Carlos Turizo Panzza, como mejor instrumentista del redoblante.

“Fue algo maravilloso, él solo hecho de estar en el pódium de los mejores instrumentistas me llenó de mucha alegría. Siempre he sido una persona que le gusta mostrar y dar lo mejor de sí para la satisfacción de las personas que me rodean. Viva Mompox, viva la gran banda La Valerosa”, expresó René al preguntarle por su logro.

Mientras que a José le sigue creciendo la felicidad con el pasar de los días, tanto por su reconocimiento individual, como grupal:

“No fue fácil, fueron noches de sacrificio y dedicación para lograr lo obtenido. Es difícil poder expresar toda esta alegría que sentimos a manera grupal e individual, pero lo que nos queda claro es que la satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro, el esfuerzo total es una victoria completa y eso es lo que nos tiene felices”, es como lo describe ‘Pacho’.

No es para menos que este logro sea de vital importancia para La Valerosa y que sus integrantes lo manifiesten de esa manera, pues además de darles cierto prestigio, fue como sacarse la espinita del no haber podido acompañar los tradicionales pasos en la Semana Santa de Mompox, contrato que habían obtenido por primera vez, pero que quedó en nada a causa de la pandemia.

Ahora, después de lo acontecido, el trabajo arduo sigue presente y nuevos retos se ven en el horizonte. Con el dinero recibido en el Festival, la banda se prepara para tomar un porcentaje que será invertido en la grabación de ‘Caribeando’ y su posterior difusión en las plataformas musicales.

También, se espera la confirmación de la realización del Festival de banda de Aguachica, el cual se tiene pensado para mediados de noviembre, en donde La Valerosa quiere ratificar su reconocimiento departamental.

Finalmente, todos y cada uno de los integrantes le siguen agradeciendo al pueblo momposino su apoyo incondicional y a todas las personas que de una u otra manera han acompañado los sueños de este grupo de artistas.

De Mompox para Colombia y de Colombia para el mundo, esta es la banda de la felicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Icultur (@iculturbolivar)

Columnas anteriores

Mampuján resiste puntada tras puntada

Manuel Vega, con V de victoria

El renacer de un juglar

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.