La escuchamos desde el amanecer hasta el anochecer, en todas partes. Sus usuarios, sin embargo, no se percatan de la inutilidad de una de tales palabras.

Veamos algunos ejemplos de situaciones en que se las usa:

* Retomamos nuevamente la transmisión.

* Le repito otra vez…

* Reitero una vez más…

* Hay que revaluar de nuevo el concepto.

* Vuelvo a reiterar que…

* Renuevo nuevamente mi admiración…

En todos esos casos es innecesario ─y erróneo─ usar otra palabra seguida de aquella que empieza por el prefijo ‘re’, que significa repetir, o hacer otra vez una acción.

Una mirada al diccionario de nuestra lengua nos sintoniza con el tema:

Re-. 1. Prefijo. Significa repetición. (Reconstruir).

Significa ‘movimiento hacia atrás’. (Refluir). Denota ‘intensificación’. (Recargar). Indica ‘oposición o resistencia’. (Rechazar, repugnar). También significa ‘negación o inversión del significado simple’. (Reprobar). Con adjetivos o adverbios puede reforzarse el valor de intensificación añadiendo a re- las sílabas -te o -quete . (Retebueno, requetebién).

CORRECCIONES

Las expresiones ya citadas quedan más elegantes y más precisas, si se elimina alguna de las palabras con reiteración. Así:

* Retomamos la transmisión; seguimos con la transmisión; continuamos la transmisión.

* Le repito; le digo una vez más…

* Reitero; repito; digo otra vez.

* Hay que revaluar el concepto.

* Vuelvo a decir que…; reitero que…

* Renuevo mi admiración; manifiesto una vez más mi admiración.

«Reinventar», palabra por la que me han preguntado algunos lectores, es un verbo que, si bien lo usan en algunos países hispanos, no tiene aún cabida en el diccionario del español. ¡Es lógico! Los inventos se producen una sola vez, una única vez. No hay, por ende, reinvención alguna. Los vocablos reestructuración, reorganización, replanteamiento, modificación, entre otros, sustituyen bien al pretendido «reinventar».

Actualmente, con más énfasis entre los jóvenes, se ha generalizado un uso exagerado del prefijo re. Muy frecuentemente dicen:

«La vieja es toda reatenta con nosotros».

«Ese tipo lo hace rebien».

«Yo dejé a mi novio porque estaba reintenso conmigo».

«Mi amigo es relindo».

«No estudié para el parcial, y estoy rejodido».

«Ese día los niños estaban relindos».

«Lo único que me molestó fue el amigo de su amigo, que estaba reborracho».

¿Es esto, desde el punto de vista de la Real Academia Española, correcto? Si no, ¿por qué?, preguntan algunos.

La RAE incluye en su diccionario el prefijo re- con el valor de intensificación, no obstante, el uso reiterado de cualquier vocablo en el discurso resta armonía y elegancia.

Entonces, procure no ser reiterativo para que sus palabras no rechinen en los oídos de los demás.

¡Hablar y escribir bien: el reto de hoy!

