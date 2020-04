View this post on Instagram

Bonito día, les comparto una de mis preparaciones favoritas para desayunar: Pan hiperbajo en calorías, pero megadelicioso 📝Guarda la receta y hazla… es fácil, delicioso y saludable. INGREDIENTES ⬚ 150 g de harina de almendras ⬚ 40 g de psyllium en polvo (de gran ayuda para hacer pan sin gluten) ⬚ 2 cucharaditas de polvo para hornear ⬚ 1 cucharadita de sal ⬚ Un chorrito de vinagre de manzana ⬚ 225 ml de agua hirviendo ⬚ 3 claras de huevo ⬚ 2 cucharadas de semillas de sésamo PREPARACIÓN 1. Precalentar el horno a 180°C . 2. Mezcle en un bol la harina de almendras, el psyllium, el polvo para hornear y la sal. 3. Hierva el agua y agreguela a la mezcla, junto con el vinagre y las claras. Bata a mano por 30 segundos con un tenedor o un batidor manual. 4. Huméctese las manos y separe la mezcla en 6 bollos. Ubique los bollos en una bandeja para hornear cubierta con papel manteca o mantequilla. 5. Hornee entre 50 y 60 minutos, dependiendo del tamaño del pan. Puede verificar que estén cocidos cuando se escuche un sonido hueco al golpear suavemente la superficie. Esta receta hace parte del libro Delicias Keto, súper recomendado #recipe #food #foodie #instafood #foodporn #cooking #yummy #homemade #recipes #delicious #foodstagram #loamehealthymarket