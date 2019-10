green

“Yo crecí en Campo Valdés, un barrio popular al norte de la ciudad, donde me tocó conocer mucho de la violencia de los años 80 y 90. Fue un periodo muy duro. Cuando muere mi madre a mí me toca retirarme de los estudios por hambre”, aseguró Quintero en el espacio televisivo.

Luego, el nuevo alcalde de Medellín añadió: “Mi madre me enseñó a luchar, a no rendirme… El hambre es algo muy duro, quien no ha vivido el hambre le cuesta entender lo que significa eso. A veces yo duraba tres días seguidos sin comer”.

“Nunca me rendí. Retirarme de la universidad por no tener cómo pagar la matricula fue el momento en el que dije que esto tenía que ser diferente. Eso me tiene hoy aquí”, expresó el alcalde.

Al final, Daniel Quintero terminó conmoviendo al director de Noticias CM&, quien no pudo finalizar la entrevista. Cabe señalar que el diálogo entre el mandatario local y el comunicador continuará este jueves.

Quintero Calle logró el 38,47 % de los votos en la capital del departamento de Antioquia, superando a Alfredo Ramos, candidato del uribismo en Medellín para estas elecciones, el cual quedó en el segundo lugar con el 30,13 %.

Acá, la entrevista: