El Dagrd actualizó el reporte de las edificaciones monitoreadas en Medellín que presentan riesgos estructurales. Según señaló la entidad, de la lista de once edificios enfermos y con posibilidad eventual de colapso a los que les hacen seguimiento desde el año pasado salieron dos edificaciones y entró una. Además, recalcó que cuatro están completamente evacuadas y otras cinco se encuentran ocupadas.

De la lista inicial, salió el Continental Towers que después de dar problemas durante años a sus antiguos habitantes y los vecinos finalmente fue demolida en diciembre del año pasado. También salió de la lista el San Miguel del Rosario, ubicado en la calle 63A No. 40-15, en el barrio Villahermosa. Un edificio de 140 apartamentos, desarrollado por el grupo constructor CDO (el mismo responsable de la tragedia del Space). Este edificio logró salir de ese listado de riesgo tras adelantar las labores de reforzamiento por parte del privado desde el año pasado.

En contraste, el que entró en la lista fue el edificio Alabama en Belén Rosales, que hizo pasar una Navidad amarga a sus 30 residentes en diciembre del año pasado, luego de que tuviera que ser evacuado de urgencia en 29 de noviembre de 2022, al ser notificados del riesgo de colapso. Este edificio, construido por la Sociedad Constructora del Norte de Bello S.A.S., cumple cuatro años con fallas estructurales y además arrastra el fantasma de una estafa inmobiliaria que rodea a la firma que construye el edificio y que lo ha condenado, por ahora, a ser una obra inconclusa.

El resto de edificios que se mantienen en la lista son Kampala, el Asensi y Mantúa, que al igual que el Alabama, se encuentran evacuados. El Kampala está ubicado en la carrera 73C No. 74A-116, en Robledo. Tiene el concepto de viable para repotenciación. Es un edificio de 14 pisos, 72 apartamentos y tres sótanos. Su construcción estuvo a cargo de la unión temporal Ingecon UT, integrada por Conproyectos y Asfalto y Hormigón.

El Asensi se encuentra en la carrera 24D No. 10E-51, en la loma del Padre Marianito, en El Poblado. Su evacuación ocurrió en octubre de 2013, por problemas constructivos, su construcción estuvo a cargo de CDO, la misma causante del colapso del Space y Continental.

El Mantúa está ubicado en la carrera 31 No. 17 sur- 34, en El Poblado. Fue desalojado el febrero de 2013, al presentar alta vulnerabilidad sísmica y patología estructural. Fue un proyecto licenciado por la Curaduría Cuarta de Medellín bajo la figura de Vivienda de Interés Prioritario por medio de la resolución C4-0747 de 2011. Los diseños estructurales de la esta estructura fallida estuvieron a cargo de Jorge Aristizábal Ochoa, el mismo ingeniero calculista detrás de los edificios Space, Asensi y Continental Towers, de CDO.

El Mantúa, sin embargo, tal como lo evidenció EL COLOMBIANO en un artículo en marzo de 2023, sigue siendo habitado por parte de algunas personas, incluso los vecinos del edificio denuncian que estaría siendo rentado para alojamiento temporal por Airbnb.

En cuanto a los edificios con problemas que siguen habitados están: el Atalaya de La Mota, Arboleda del Rodeo, Cerezos de Calasanía, Tricentenario y Altamira.

El Atalaya de la Mota está ubicado en la calle 3A Sur No. 81A-4, en Belén Rincón. Fue evacuado en 2019, pero las 285 familias que lo habitaban fueron autorizadas a retornar tras realizar obras de estabilización. La construcción estuvo a cargo de Soluciones Civiles S.A.

La Arboleda del Rodeo, ubicado en la calle 9 Sur No. 79C-115, en Belén. La urbanización Cerezos de Calazania está ubicado en la carrera 86C No. 53C-4. En esta unidad se entregó en 2021 la Etapa 4, y las Etapas 1, 2 y 3 siguen en estudio. También integra esa lista la Unidad Residencial Tricentenario, es el bloque 50 de esta ciudadela ubicada en la carrera 63A No. 94A-451 y la urbanización Altamira, ubicada en la Comuna 7 – Robledo. Estos cinco edificios tienen concepto favorable para ser habitados, pero se mantienen bajo seguimiento.

El Dagrd también informó el desenlace del edificio Perú, ubicado en el barrio Boston y que en septiembre del año pasado obligó a sus residentes a abandonarlo en medio de la madrugada por un daño estructural que presentó. En su momento, EL COLOMBIANO contó la situación del edificio y sus residentes, una historia insólita pues aunque inicialmente el diagnóstico arrojó que el edificio de 40 años podía salvarse mediante repotenciación, para adelantar las obras se necesitaba encontrar los planos en Planeación y estos no aparecían por ninguna parte. Además, existía un drama con un par de adultos mayores que habitaban el último piso y que a pesar de que el resto de residentes evacuó ellos se negaban a hacerlo porque no tenían a donde más ir.

El edificio finalmente fue demolido por sus propietarios y se adelantan ahora los cierres de actas de vecindad.

“Este ejercicio de seguimiento fue el que nos permitió realizar acciones oportunas en el edificio Continental Towers. Actualmente, son nueve los edificios a los que les hacemos seguimiento, con el único propósito de proteger y salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos del Distrito”, afirmó el subdirector de Conocimiento del Dagrd, Walter Pérez.

