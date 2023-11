El sueño de muchas personas es tener vivienda propia, ya sea casa o apartamento. El comprar de contado, teniendo en cuenta la economía colombiana, es casi imposible; por eso, la mayoría opta por solicitar un crédito hipotecario con un banco.

No obstante, varios han tenido problemas al momento de empezar un negocio de compra de un inmueble porque la entidad bancaria les niega el crédito cuando ya han adelantado el proceso. Es común que este hecho deje sin piso a la persona; sin embargo, existen unas posibilidades para tener presente.

Mabel Quintero, directora de Finconsciente, habló con Portafolio sobre las soluciones que hay pensando en superar el impase y lograr sacar adelante el sueño de tener vivienda propia.

“La primera opción es entender que si un banco te niega no quiere decir que todos se vayan a negar, cada uno tiene políticas de crédito diferentes. Por otro lado, es posible liberar la capacidad de pago para que el crédito hipotecario ingrese”, dijo Quintero.

“Otra posibilidad es unirse con un familiar o amigo para no perder la inversión; incluso, leer el encargo fiduciario o promesa de compraventa y mirar la opción de ceder los derechos para no perder recursos. Esto es como salir de esa inversión de manera temporal; o sea, salir del juego de la compra y organizarse sin perder plata y luego volver a comprar”, remarcó.

Por último, Mabel Quintero habló de desistir la venta de la casa o el apartamento, aunque esta posibilidad no es recomendable porque siempre existen unas penalizaciones; además, la idea es que el usuario logre cumplir su sueño de tener un inmueble.

“Para evitar todo esto, lo mejor es revisar todo antes de comprar: primero, cuál es mi capacidad de pago. Segundo, que un banco sí me preste. Tercero, si voy a separar [un dinero] y empiezo mi proceso de pagar la cuota inicial […]. Y cuál es mi capacidad de pago para que no me nieguen la operación de crédito”, concluyó.