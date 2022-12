Esa aerolínea de bajo costo tiene seguidores y detractores debido a que algunos alaban el servicio que presta y otros critican los incumplimientos en los itinerarios de los viajeros.

Viva Air había sido noticia hace unos días por el mensaje de ayuda que les envió a sus usuarios después de la negativa de la Aerocivil para aliarse con Avianca. También, el despido de trabajadores fue un motivo para que muchos se solidarizaran con esa marca.

Sin embargo, la empatía que lograron crear con muchos clientes parece haberse roto con el incumplimiento de uno de sus vuelos y la situación por la que habría hecho pasar a más de 120 pasajeros.

Viva Air canceló vuelo Riohacha-Bogotá y culpó a pasajeros por no abordar rápido

Los usuarios reportaron que el vuelo aparecía en las pantallas de la terminal aérea de la capital de La Guajira como demorado, pero después les dijeron que el avión no podría despegar por supuestos problemas de luz en la pista.

La aerolínea se escudó en que era un tema de fuerza mayor que no dependía de ellos, sino del aeropuerto y que por ese motivo no podría operar el vuelo que debía partir a las 5:00 p . m. ni pagarles costos por alimentación y hospedaje.

Por qué volar con Viva Air ES LA PEOR MIERDA QUE UNO PUEDE HACER? Estoy en el aeropuerto de Riohacha porque tenía vuelo a Bogotá a las 4:46pm; nos dicen que el vuelo tiene un retraso pero que llega a las 5:00pm y que colaboremos para que se haga el abordaje de manera rápida — Sofía (@Vasque_ez) December 5, 2022

Sin embargo, la usuaria de Twitter @Vasque_ez hace parte del grupo de viajeros y a través de un hilo de mensajes contó su versión de lo sucedido. Allí reveló que trabajadores de Viva Air les pidieron que abordaran con prontitud el avión que llegó desde Bogotá a las 5:08 p. m.

Aunque los pasajeros hicieron caso, el avión estaría siendo tanqueado mientras abordaban y una vez cerraron puertas, según contó la usuaria, habló el piloto diciendo que no podían salir “porque el Aeropuerto de Riohacha ya había cerrado”.

Así las cosas el avión no despegó y según lo comentado por la mujer no les brindarían hospedaje porque Viva Air habría dicho: “no fue culpa de la aerolínea, sino de los pasajeros por no subir rápido”.