Son muchos los videos que se han conocido de los disturbios en Bogotá en la tarde-noche de este miércoles 9 de septiembre, motivados en principio por la muerte de Javier Ordóñez —luego de ser trasladado al CAI Villa Luz— pero que después se convirtieron en un caos generalizado en la ciudad.

Son alrededor de 20 CAI y 4 estaciones más de la Policía que sufrieron actos vandálicos; sin embargo, los agentes no están respondiendo de la mejor manera, como lo evidencia la complicada situación del sector del Tintal, en la localidad de Kennedy.

En la mayoría de los videos se pueden escuchar lo que serían disparos y explosiones de artefactos lanzados por el Esmad, que llegó a ese lugar a atender la situación.

Se está saliendo de control esto en el CAI de policia tintal, disparos, piedras, confrontaciones, etc. ¡QUE LOCURA! ⁦ @NoticiasCaracol ⁩ ⁦ @ClaudiaLopez ⁩ ⁦ @PoliciaBogota ⁩ ⁦ @PoliciaColombia ⁩ ⁦ @IvanDuque ⁩ pic.twitter.com/9r4PQJy3nS

Además, algunos ciudadanos aseguran que ya hubo personas heridas y claman la atención de los organismos de control, como la Procuraduría, que ya asumió la investigación a los policías involucrados en el abuso de autoridad contra Javier Ordóñez, a quien le propinaron varias descargas con una pistola ‘taser’.

Incluso difundieron las imágenes en Twitter, pero Pulzo se abstiene de mostrarlos porque contienen imágenes que pueden herir la sensibilidad de los lectores.

Uno de ellos se presenta en Twitter con el usuario @DonJeiler e identifica al herido como Fabián Peña Rodríguez. Esta persona afirmó que varios de sus amigos están en el Hospital de Kennedy y “solo les han informado que Fabián está en reanimación”.

Además, dijo que este hombre “estaba protestando contra la violencia policial” y responsabilizaban a la institución “por lo que le pueda suceder”; también se conoció una imagen del herido:

Además, un habitante de la zona hizo una transmisión en directo hace pocos minutos en la que evidenció la situación:

De momento, la Policía solo ha citado una rueda de prensa para la mañana de este jueves. El Ministerio de Defensa adelanta un consejo de seguridad con altos mandos de la institución y las autoridades de Bogotá, pero hasta ahora no hay un pronunciamiento.

Más imágenes compartidas por los ciudadanos:

Me envían esto, según me dicen es el CAI del TINTAL, I love this movie ♥️ pic.twitter.com/JQHiQfKFzi

