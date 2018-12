Según explicó a Noticias Uno, la fiesta se extendió hasta las 5 de la mañana y por esto quienes aún estaban se dirigieron al casino de oficiales y estando allí propusieron meterse a la piscina.

Pero la teniente no estaba sola, “me encontraba en compañía de mi coronel J2, mi coronel Castañeda; había 3 señores capitanes”, explicó al medio.

Como narró el informativo, tiempo después un capitán agarró el celular de la teniente e hizo que lo siguiera hasta su habitación para que ella lo pudiera reclamar.

“Me tomó de la mano y me arrastró, fuí metida a una cama, empecé a forcejear con él, me corrió el vestido de baño y me empezó a acceder”, dijo entre lágrimas.