En las imágenes, compartidas masivamente en Twitter, se aprecia el desolado panorama en el aeropuerto internacional más grande del país, que no opera temporalmente debido a la emergencia de salud y el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.

En ese video se escucha que el hombre que graba dice: “Bueno, estoy aquí, nuevamente en la puerta del baño. No hay nadie, acá”, eso, mientras apunta con la cámara de su celular hacia los pasillos.

Enseguida, se aprecia que el trabajador camina hacia el baño de mujeres y, al tiempo, suplica: “La sangre de Cristo me cubra”.

El individuo que graba decide ingresar al sitio y relata: “Están jugando con la llave”, y se observa cómo el grifo (que funciona con sensores) se activa y se apaga, presuntamente solo. Lo mismo sucedería con el secador de manos.

No obstante, el individuo señala: “Necesito otra prueba”, justo en ese momento, la puerta de uno de los sanitarios se cierra con fuerza.

Al darse cuenta de la extraña situación, el hombre sale corriendo asustado y luego se ríe.

La grabación ha provocado toda clase de comentarios. Algunos creyentes de los hechos paranormales, y otros incrédulos que tratan de explicar lo que sucede en el aeropuerto. Otras personas indican que es un video falso, ya que al final se escuchan varias risas.

Canal 1, incluso, destacó la anotación que hizo un tuitero, al parecer trabajador de la terminal aérea, en la que explica:

“Como funcionario del aeropuerto puedo dar fe que la mayoría de grifos tienden a activarse por sí solos. Y lo de la puerta, no sé tengo mis dudas… Ahora bien, el hecho de que El Dorado esté cerrado no significa que no haya personal trabajando”.