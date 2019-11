View this post on Instagram

🙏🏻 ¡NO A LA VIOLENCIA! 🙍🎖️Una subteniente del Ejército resultó herida en medio de la marcha de este jueves en la Plaza de Bolívar. La uniformada tuvo que ser atendida de emergencia luego de ser agredida por un vándalo que le arrojó un objeto contundente. #ParoNacional #Colombia #Bogotá #Tolerancia #Paz #Democracia #Marcha @ejercitonacionalcolombia #NoticiasRCN.