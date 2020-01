Por una aparente falta de pericia y no mantener la distancia, el hombre estrelló a la joven mientras hacían un giro en una esquina, se observa en las imágenes compartidas en la página ‘Motos y Motores’.

El video fue captado por un transeúnte que —no especificó el lugar ni fecha del incidente, aunque publicó el video en las últimas horas— se detuvo a ver la discusión en la que se aprecia a la mujer muy alterada.

El siguiente es el escueto diálogo que se alcanza a escuchar entre la mujer y el hombre con el que se presentó el accidente de tránsito:

Mujer: “Entonces, ¿qué quiere, idiota? ¿Cuánto me va a dar? […] ¿A dónde voy a orillar? Muestre cuánta plata tiene… Sí, lo muevo y después ¿qué?”.

Hombre: “Por eso le digo […] Aquí trabajo, a dos cuadras. ¡Cálmese! Más bien, dígale a su marido que venga”.

Mujer: “Vea, pedazo de mar$%#, no me diga bruta que es lo único que le hace falta, estúpido. Yo no necesito a mi marido. Ya voy a llamar al seguro”.

Hombre: “Llame a tránsito y que nos recoja la grúa…”.

Mujer: “Idiota, es un carro cero kilómetros. Esa pieza vale más de lo que vale su hiju&%$ carro, maricón. Tras de que la caga, sigue cagándola. ¡No sea bruto! Si no sabe manejar cómo lo va a meter ahí!”.

Hombre: “¡Relájese!”.

Mujer: “No, no me relajo”.

El video ha sido compartido en las redes sociales, donde los comentarios son divididos. Algunos apoyan a la mujer y se ponen en su lugar, mientras que otros la descalifican por su forma de expresarse.

Se desconoce si el incidente se solucionó entre los conductores o las autoridades de tránsito llegaron al sitio a verificar la situación.

Este es el video publicado en Facebook: