Los problemas con el Wifi de un CAI de Piedecuesta (Santander), en el que estaban los presuntos delincuentes con varios policías, hizo retrasar la audiencia, lo que le provocó un “supremo estrés” al juez tercero municipal de control de garantías, indicó Noticias Caracol.

Fue entonces cuando el togado regañó a los agentes para que colaboraran, haciendo clara referencia al caso de Javier Ordóñez, que murió tras ser reducido con ‘taser’ y golpeado por patrulleros en un CAI de Bogotá.

“Los señores policías de Piedecuesta me hacen el favor y cada vez que se les dé una indicación la obedecen, sino, los vamos a investigar. Eso sí, para agarrar gente con taser, torturarlos, cogerlos a pata en los CAI y matarlos sí sirven, pero para colaborar en audiencias, no”, exclamó furioso.

La fiscal del caso, que según el noticiero terminó llorando en la audiencia, intervino para explicarle al juez que la mala conexión impidió que los capturados se presentaran, pero que ahí estaban a lo que él respondió:

“Doctora, yo veo a varias personas ahí pero no sé si son los capturados, porque ninguno de ellos me ha indicado el nombre, doctora; entonces no me interrumpa porque quien dirige la audiencia soy yo”, se escucha al funcionario.

La frustración del juez fue tan grande que explotó hasta contra el Centro de Servicios Judiciales, pues dijo que estaba bajo “acoso laboral”.

“Estoy supremamente estresado, estoy supremamente cansado porque a raíz del acoso laboral que me ha hecho el Centro de Servicios Judiciales tengo que realizar esta audiencia y al mismo tiempo cuidar a mi bebé”, aseveró.

Finalmente, la audiencia se pudo hacer, el juez se disculpó con la Policía y envió a casa por cárcel a algunos de los implicados, mientras que a otros los dejó en libertad.

Tanto las palabras contra los uniformados como la decisión del juez fueron rechazadas por la Policía de Santander que señaló en Blu Radio que hubo todo un operativo, con agentes infiltrados, para capturar a los señalados.

En el siguiente video podrá oír las declaraciones del juez de Piedecuesta, Santander: