El policía cuenta que está patrullando las calles y una de sus funciones es pedirles a los vendedores ambulantes que levanten sus puestos y se queden en sus casas.

En su relato se refiere en particular a un vendedor de bolis al que no pudo decirle que se retirara:

“¿Saben qué? Por eso no quiero ser policía, porque no me da el corazón para decirle: ‘Señor, váyase para la casa’, sabiendo con toda la necesidad que estamos viviendo en este país”.

Pero eso no es todo, el joven dice que se le “aguan los ojos por cómo multan a esa gente que vende mangos, empanadas, bolis… está bien que estemos en cuarentena y hay que cuidar la salud pero uno no sabe la necesidad que tienen”.

El uniformado insistió en que no se trata de desobedecer órdenes pero que no se siente capaz de mandar para la casa a la gente que sale a intentar vender algo así no haya muchas personas en las calles, y reiteró:

“No quiero ser policía. Yo sé que voy a ser muy bueno con la gente… y maluco, maluco que lo metan preso a uno por no obedecer órdenes”.

A lo largo del video se le ve muy conmovido por la situación de ese vendedor y de muchas otras personas en la misma condición.

El video se viralizó este jueves, pero se desconoce el día y el lugar exacto donde fue grabado, aunque es evidente que fue en algún municipio de la costa.