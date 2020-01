Flechas alertó a las autoridades sobre dos hombres que se movilizan en un vehículo particular y que van de civil, pero que se detienen en vía pública para exigirle a un ciudadano que entregue sus documentos de identificación.

“Señor, buenos días, Policía Nacional, para lo que necesiten. Cédula, por favor”, dice el hombre, que viaja como copiloto en el vehículo y que es quien se presenta como autoridad.

En la escena aparece otro hombre que saluda de la mano al supuesto policía y que accede a mostrarle sus documentos, y es allí en donde el ciudadano empieza a entrar en desconfianza.

Es ahí cuando el vehículo se pone en marcha, ya que el copiloto se niega a mostrar su identificación al percatarse de que lo están grabando.

Aunque se desconoce el sitio en donde ocurrieron estos hechos, de todas formas el periodista Flechas alertó a la Policía Nacional: “Ojo, Policía, acá clarito los delincuentes que usan esa modalidad para atracar en @Bogota”, escribió.

Frente a esta publicación, varias personas comentaron que esta modalidad de atraco donde delincuentes se hacen pasar como policías viene de tiempo atrás, y hasta contaron las veces que les ocurrió una situación similar.

Una vez a mi me paró un carro con 4 personas en su interior, quien me pidió la cédula fue una vieja, cuando llamé a la policía por celular, se fueron… eran 4 dentro del carro y uno más en la calle. Me dio pánico ver este video… https://t.co/aytFosEiwt

— Sami 🎮 (@samiosha) January 20, 2020