Trujillo habló en el programa ‘Los informantes’ y dio detalles de le peor noche de su vida, en 1979, cuando el reconocido violador Luis Alfredo Garavito, que en ese entonces tenía 22 años, abusó de él en varias ocasiones durante 12 horas.

“Sentí la mano (en el cuello). Yo al señor no lo vi llegar por ningún lado. Él me estaba asechando, me abrazó por detrás, me mostró un machete y me dijo: ‘No vaya a hacer bulla , no vaya a gritar porque lo mato‘”, explicó el ahora hombre de 49 años al recordar cómo fue que el criminal lo abordó.

“Me quitó el pantalón, empezó a besarme horriblemente por todo el cuerpo, me cogía mi penecito, lo chupaba y me besaba la boca. Me cogía mi lengua y me la succionaba durísimo. Yo accedía a todas las peticiones. Después me volteó bruscamente hasta que llegó el punto que me penetró”, agregó Trujillo en su diálogo con la periodista María Elvira Arango.

“El accedió tres veces. Me hizo de todo. Me mordió, me chupó, me golpeó. Él hacia de todo, muy en silencio. Eso fue lo más perturbador. Recuerdo su boca maloliente. Y saber que así se la tenía que besar. Su parte genital, asquerosa. Él me obligaba a hacerle…”, recordó el hombre, agregando que al mismo tiempo alcanzaba a escuchar que su mamá lo estaba buscando desesperadamente por el pueblo en el que vivían.

“Mi mamá anduvo toda la noche buscándome. Cuando él escuchaba a alguien me apretaba, me abrazaba y me decía que me quedara callado. el miedo me invadía”, acotó al respecto la víctima.

El programa ‘Los informantes’ aseguró que, de acuerdo con las conclusiones de los investigadores que en la época siguieron los pasos de Garavito, Trujillo fue una de las primeras víctimas del asesino serial de niños porque en sus primeros años como criminal solo violaba y torturaba menores, mientras que años después también los empezó a matar.

Garavito fue condenado a 40 años de prisión, de los cuáles ha cumplido con 21. Sin embargo, por las rebajas de pena a las que puede acogerse, está cerca el cumplimiento de su sentencia. El quindiano alcanzó a abusar de casi 200 menores de edad en diferentes partes del país a lo largo de muchos años.

