El escándalo en el que se vio involucrado el concejal Vásquez, del Partido de La U, ocurrió en la madrugada del domingo pasado en el corregimiento de Arauca, en donde una discusión de pareja despertó a la comunidad, informó el diario La Patria.

La situación quedó registrada en un video que publicó el medio local, y allí se escuchan los gritos del concejal y la voz de un policía que le pregunta a una mujer, a la que identifica como Valentina, que explique la razón por la cual decidió acudir a la autoridad.

“Yo los llamé porque estoy cansada de que me pegue”, asegura la mujer, mientras que el político se defiende y alega: “Yo no le he dicho nada a usted, Valentina”.