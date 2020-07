El joven de 20 años deberá dar la cara por los hechos que se viralizaron el pasado fin de semana. En la grabación se ve cómo bebe y devuelve unos jugos, en un estante de la tienda D1 de Belén de Umbría, Risaralda.

“Será investigado por corrupción de alimentos y productos, daño en bien ajeno; estamos mirando y revisando los videos para imponerle el artículo por violación de medidas sanitarias. Estaba probando los productos de forma irresponsable”, detalló el coronel José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía de Risaralda, en diálogo con Caracol Radio.

Correa, en conversación con La FM, confirmó que irá ante las autoridades correspondientes para explicar el porqué de sus grotescas acciones. “Voy a responder, ya estoy cuadrando todo eso [presentarse a la Fiscalía]”, afirmó el hombre, en ese medio.

Allí apuntó que no tiene coronavirus y que grabó el video hace 2 meses, con el fin de cumplir un reto viral que había visto en la plataforma Tik-Tok.

“No lo hice por hacer daño a nadie, yo no tengo COVID-19. Viajé y en las terminales no tuve problemas; yo COVID-19 no tengo. Mi pareja y yo les pedimos disculpas por lo ocurrido”, agregó el sujeto, en esa frecuencia.