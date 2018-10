Pese a que la presentadora del programa, Laura Rosel, también domina el castellano, prefirió hacerle preguntas a Fajardo en catalán, pues el matemático llevaba un traductor, que al final no le funcionó y le tocó recurrir a la alcaldesa.

Cuando la presentadora le preguntó, Fajardo se quedó mudó y poco después, de manera jocosa, confesó: “Por este oído estoy tratando de entender la traducción y con este otro estoy tratando de entender directamente y tengo una confusión”.

Fajardo le pidió a Rosel que le repitiera la pregunta, y ella insistió en hacerla en catalán, por lo que el excandidato a la Presidencia de Colombia terminó solicitándole a la alcaldesa repetir la pregunta “en castellano”.

Pese a que Fajardo y Ada Colau se tomaron la cosa con gracia, la presentadora recibió varias críticas por no realizar la entrevista en castellano, idioma en el que ya ha entrevistado a personajes en ese mismo programa.

Shame, vergonya, vergüenza… Para los que hemos hecho TV en un país y un idioma no parental, lo de esta estrevista es ridículo…. Mi solidaridad con Sergio Fajardo… pic.twitter.com/8saKDvvG3s

Hola @FAQSTV3

¿POR QUÉ cuando @laura_rosel entrevistó al ex miembro de ETA Josean Fernández no hizo falta ‘traductor’…, pero en cambio al ex alcalde de Medellín, hace 1 semana, le hacéis la entrevista en catalán y con traductor?

🤔🤷🏻‍♂️https://t.co/LEWCmLcLd9

— Ramón Mateos 🇪🇸🤝🇪🇺 (@RamonMateos30) October 27, 2018