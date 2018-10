Ante eso, el alcalde Hernández decidió podar controladamente las raíces del árbol ubicado en el parque Salón Wilches, por lo que el veedor Fernando Martínez intervino pidiéndole que “por favor no acabe con los árboles”, a lo que el mandatario local respondió que “las señoras me llamaron porque iban a tumbar el árbol”.

La disputa entre los 2 hombres siguió cuando el veedor le respondió a Hernández que era la autoridad ambiental del área metropolitana, la que debía tomar cartas en el asunto, por lo que al alcalde se le subió el temperamento e insultó a Martínez.

“Yo soy la autoridad ambiental. Yo soy el área metropolitana. Yo sé que usted (Martínez) es un lavaculos de la politiquería. ¡Hombre que sí! Es un lavaperros de la politiquería y de los ladrones que robaron a Bucaramanga”, le dijo el mandatario.

De inmediato, algunas personas empezaron a chiflar, mientras el veedor exigía respeto. A su vez, una mujer intentaba calmar al alcalde asegurándole que él estaba haciendo bien las cosas.

Tras el suceso, La FM informó que Martínez aseguró que ha recibido miles de insultos y amenazas en menos de 12 horas, una de ellas del hijo del alcalde, Mauricio Hernández, por lo que responsabilizó a la familia del mandatario si le pasa algo.

“He recibido insultos y amenazas de todo tipo. Hago responsable al alcalde de Bucaramanga de lo que me pueda pasar. Me dicen que me van a matar por ser un lavaperros”, dijo el veedor.

“En menos de 12 horas he recibido miles de insultos y amenazas. Soy un ciudadano que quiere una ciudad caminable, que quiere pájaros, árboles. Mauricio Hernández, hijo del alcalde, me amenazó. Yo responsabilizo a la familia si me pasa algo”, agregó Fernandez.