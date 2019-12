green

La pregunta ‘light’ de Dávila llegó justo después cuando Iván Duque venía respondiendo por las ramas sobre el papel que han ejecutado sus ministros y embajadores, más el pedido de algunos sectores sobre la renuncia de algunos de ellos.

“Presidente, ¿por qué no ha vuelto a cantar?”, le cuestionó la periodista, a lo que el mandatario respondió: “Usted no ha vuelto a sacar la guitarra, a mí me gusta cantar y me gusta la música… Toda la vida me ha gustado cantar… en las noches ‘tarde’ toco la guitarra”.

Vicky le redobló la pregunta, recordándole que fue muy criticado, principalmente, cuando era candidato presidencial llegaba a varias entrevistas con su guitarra.

“He tenido encuentros con buenos amigos que les gusta, por ejemplo Lenín Moreno, presidente de Ecuador. Él es un gran cantante, no desaprovecha oportunidad para cantar”, añadió Duque en Semana.

Luego, el presidente, contó una anécdota que ocurrió en la cumbre de Leticia, donde estaban varios presidentes de la región y que cuando Moreno le pidió la palabra un piano empezó a tocar, porque “él llevó su propio pianista para que tocara mientras leía su discurso”.

En esa misma entrevista, Duque evadió otra pregunta a Vicky, sobre el posible fin del uribismo y la baja popularidad en las encuestas de Álvaro Uribe y él mismo.

“Las encuestas son fotos de momentos. Yo siempre digo: frente a las encuestas hay que trabajar el triple. Yo tengo una línea muy clara, trabajar con amor por este país. Yo no voy a interpretar encuestas”, expresó el presidente.

La respuesta a esa pregunta está en al Facebook Live de Semana, desde el minuto 52:57′: