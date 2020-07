Este hecho se dio en el corregimiento de Arroyo de Piedra, en la vía al mar, entre las ciudades de Cartagena y Barranquilla, donde saqueadores se llevaron 950 kilos de pescado del pequeño camión que se volcó en la vía, informó Noticias Caracol.

A punta de machete y pedradas, los delincuentes rompieron el techo del vehículo, ya que el conductor no accedió a darles las llaves para abrirlo.

El hombre, que intentó defender su mercancía, trató de detener a la manada que estaba tratando de robarlo, pero al ver que eso era imposible, solamente atinó a llorar y a pedir ayuda por su celular.

“Por favor, no me quiten lo que tengo”, decía el conductor, mientras que la persona que grababa trataba de ayudarlo y les decía a los saqueadores: “El carro es de él, no es de una empresa”.