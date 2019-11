green

Aída Victoria Merlano Manzaneda compartió con sus seguidores la celebración de su joven hermano, que fue nombrado en la investigación del plan de fuga de la exsenadora porque, según la Fiscalía, la hija de la exsenadora lo habría usado para ayudar a su mamá.

No obstante, esa hipótesis no se ha podido comprobar y por lo mismo, Merlano Manzaneda quedó en libertad, aunque vinculada al caso. Pero eso no es un impedimento para que la hija de la exsenadora celebre el cumpleaños de su hermano, Esteban.

En el video compartido por Aída Victoria Merlano se aprecia al joven cantando frente al intérprete mariachi, que asistió a la casa donde estaban festejando. El instante que captó Merlano Manzaneda muestra a su hermano cantando ‘El hijo desobediente’, del mexicano Antonio Aguilar.

“Feliz cumpleaños, hermanito. Aquí nos tenemos y pa’ qué más. Te amo, no joda!”, escribió la joven.

Mientras tanto, las autoridades siguen buscando a la prófuga excongresista, que escapó el primero de octubre, luego de ser trasladada a una cita odontológica.

A continuación, el video de la celebración: