Oliveros, actualmente presa en ese penal, dijo en Blu Radio que su relación con Merlano era muy buena y por eso ella le contaba “todo” lo que había pasado en su vida, pero que nunca mencionó ningún plan de fuga.

No obstante, aseguró la exfiscal, la excongresista le dijo que no iba a estar presa en diciembre porque antes iba a suicidarse.

“Lo que sí tenía temor yo era que [Merlano] atentara contra su vida porque eso sí lo manifestó. Que ella, a diciembre, no estaba en este lugar [El Buen Pastor], que ella prefería acabar con su vida”, aseveró la entrevistada.

Merlano, según se puede deducir de la entrevista de Oliveros, estaba deprimida porque sentía que los políticos que la apoyaron le habían dado la espalda y, según la exfiscal presa, se refirió a los clanes costeños de Char y Gerlein, pero sin mencionar ningún nombre.

“Ella ya no quería vivir más, que ya sus enemigos políticos la habían acabado y la habían destrozado. Lloraba mucho porque decía que había tenido mucho apoyo de políticos y ahora todos le habían dado la espalda. De los políticos de Barranquilla, mencionaba mucho a los Char y a los Gerlein, que eran como sus mentores”, indicó Oliveros.

Asimismo, la presa le dijo a la emisora que Merlano se sentía amenazada de muerte y temía por su seguridad en la cárcel, pero, reiteró, que la exsenadora nunca le comentó que tuviera intención de escaparse. Por lo mismo, la entrevistada dijo que quedó sorprendida cuando se enteró de la fuga de su entonces compañera.

“Cuando vi el video [de la fuga] me quedé aterrada. Fue un impacto muy fuerte”, dijo Oliveros, y agregó en el medio que cuando Merlano le dijo que para diciembre no iba a estar presa no pensó que podía escapar, pues tuvo dos intentos de suicidio.