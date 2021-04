green

Varias páginas en Facebook publicaron este lunes el video del accidente que aparentemente ocurrió en el sur de Bogotá.

En las imágenes, capturadas al parecer por uno de los hombres que iba en el camión, se puede ver que quien graba con un celular está al lado del camión y pide al conductor que lo deje subir. Todo esto mientras el camión está en un calle muy empinada.

“Uy, si va a empezar así yo no me monto”, se le escucha decir al hombre que graba en medio de risas. “Ay, pero déjeme montar”, reclama luego cuando el conductor activaba y desactivaba el freno del vehículo.

Luego ocurrió el suceso que pudo acabar en tragedia. El camión se quedó sin frenos y se estrelló al final de la empinada calle y se volcó. “Diosito, Diositos, se quedó sin frenos”, grita mientras corre detrás de sus compañeros, al igual que una patrulla de la policía se da cuenta y persigue al camión.

Al final del video se puede ver que afortunadamente los 2 hombres que iban dentro del vehículo no sufrieron mayores heridas y a varias personas tratando de ayudarlos a salir del camión volcado.

En comentarios en redes sociales culpan al conductor del accidente. “Esos muchachos son inexpertos y faltos de pericia para la conducción de esos vehículos, no es difícil darse cuenta que se puso a jugar con el compañero y con el freno, descargó el compresor y no llevaba el carro amarrado. En cambio se le neutralizó y el resultado gracias a Dios no fue un descalabro con víctimas que lamentar todo por la irresponsabilidad”, zanjó un internauta.