La mujer que lo encontró, identificada como Luz Dary Sanguino, manifestó que una de sus hijas le avisó del llanto de un niño que se escuchaba afuera del hogar, informó El Heraldo.

Allí la señora salió y se encontró con la sorpresa del recién nacido envuelto y metido dentro de la caja de cartón, añadió ese medio.

“ Lo saqué de la caja, lo revisé y estaba en buenas condiciones. Me dio miedo; yo llamé a la Policía. Gracias a Dios, ellos llegaron y lo llevamos al hospital ”, detalló Sanguino, en diálogo con Telecaribe .

La mujer, visiblemente emocionada, manifestó a ese medio que considera lo ocurrido como un “regalo de Dios” y dijo que quiere quedarse con la custodia del pequeño.

“Gracias a Dios y a la Virgen, que me lo pusieron acá. Yo quiero que me lo den, yo no tengo niños hombres”, agregó la mujer, en declaraciones a ese canal.