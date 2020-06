green

El impacto fue en el pecho, y el joven quedó tendido sobre el pavimento y a pocos metros de la puerta de una vivienda en la que estaba entregando un domicilio, según Alerta Bogotá, en la Calle 17 sur con carrera 11.

De hecho, eso es lo que se observa en el video, que difundió el periodista de esa emisora Héctor Guamán, pues el ladrón va directo a robarle la maleta al tiempo que le apunta con un arma —mientras eso pasa, un hombre en bicicleta les cruza por el lado y apenas observa—.

Como el joven no quería soltar su elemento de trabajo, y al parecer le ruega para que no lo robe, es ahí cuando el criminal le dispara cobardemente y luego huye hacia un carro de color gris que lo estaba esperando. Finalmente no le robó la maleta que, para la frecuencia, pertenece a la empresa Rappi.

Unos 15 segundos después del ataque, dos policías motorizados aparecen en escena y mientras uno se lanza a auxiliar al joven, el otro se devuelve y persigue a los criminales.

En el vehículo se movilizaban tres personas, y de acuerdo con CM& Noticias la Policía capturó al hombre que disparó y a dos mujeres que lo acompañaban.

El despiadado crimen en vía pública de este joven trabajador, al que identifican como Juan Carlos Gálvez, de 27 años, generó el rechazo y la indignación de personas que dijeron conocer a la víctima, pues aseguran que este sería su primer día de labores como domiciliario luego de que se quedara sin su trabajo formal.

Este es el momento en que atacan al trabajador [imágenes fuertes].