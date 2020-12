green

Celedón dio esa explicación en Blu Radio, luego de que se volvieran virales los videos en los que se le ve en una fiesta de velitas, cantando, sin usar tapabocas y sin ninguna otra medida de bioseguridad, como se aprecia a continuación:

#COVID19 Alcalde de Baranoa @robertoceledon, Cambio Radical, reconoce en un comunicado que fue a la fiesta en un kiosko en la vía a Campeche y alega que es “respetuoso” de las normas contra el Covid-19. Pues no: allí estuvo sin tapabocas y sin distanciamiento. Pésimo ejemplo. pic.twitter.com/GSqkEZjMIY — José Granados Fdz. (@JoseGranadosF) December 9, 2020

La controversia surgió porque el alcalde de Baranoa (Atlántico) había decretado toque de queda de 10:00 de la noche (del 7 de diciembre) a 5:00 de la mañana (del 8 de diciembre) para evitar la propagación del coronavirus. No obstante, las imágenes de Celedón en la rumba hicieron que los ciudadanos concluyeran que él violó la medida que impuso.

#COVID19. Irresponsables por acción u omisión: anoche, el alcalde de Baranoa @robertoceledon estuvo de parranda; hace 15 días, la alcaldesa de Ponedera, Diana Martínez, no vio la gran fiesta familiar de su hermano Marlon (de barba segunda foto). ¿Qué vigila la @PoliciAtlantico? pic.twitter.com/LYCeLyaXNJ — José Granados Fdz. (@JoseGranadosF) December 8, 2020

Pero Celedón aseguró en la emisora que no fue así. Según él, el toque de queda era para que las personas y vehículos no circularan por la calle durante el día de velitas, y él llegó a la rumba después de las 5:00 de la mañana.

“Las fiestas privadas no estaban prohibidas. No había ley seca, no había prohibición de fiestas privadas”, aseguró.

Además, dijo en la emisora que la rumba privada fue de 20 personas, y fue para “saludar a unos amigos”.

Sin embargo, reconoció que esos espacios también son ambientes que ayudan a propagar el coronavirus, que en este momento tiene en alerta a varios municipios de Atlántico.

La cosa resulta más grave, porque el alcalde no utilizó el tapabocas, elemento que se ha vuelto indispensable a la hora de salir, aunque dijo que él siempre carga con alcohol y antibacterial.

“Sí, no tenía tapabocas, fue una falla, lo reconozco. Yo estoy seguro que muchos no usan el tapabocas las 24 horas; en ese momento no lo tenía. […] Pero creeme que ando con mi spray antibacterial en el bolsillo”, aseguró Celedón.

Finalmente se excusó y reconoció que dio un mal ejemplo.