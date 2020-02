green

Casi al cierre de la entrevista, en la que Aída tildó a varios personajes de la vida política del país de comprar votos y de incurrir en delitos de corrupción, la periodista de Semana le formuló la pregunta relacionada con el expresidente.

“Yo no me puedo ir de aquí sin preguntarle por algo que usted dijo sobre el expresidente Álvaro Uribe, él reaccionó en sus trinos y dijo que usted estaba siendo manipulada por el gobierno de Nicolás Maduro. Usted habló de que conocía supuestas entregas de dinero en las campañas de Alvaro Uribe, ¿qué es lo que usted sabe sobre el expresidente Álvaro Uribe, supuestamente?”, cuestionó Vicky, en Semana.

Ante esto, la respuesta de Aída Merlano fue:

“En cuanto a eso yo le quiero responder al doctor Uribe y a toda Colombia que a mí el presidente Maduro no me ha manipulado porque no lo conozco, no he tenido la oportunidad de hablar con él y tampoco con nadie de su gabinete ni de su gobierno”.

Seguido, aseguró que las cosas que le dijo al tribunal de justicia de Venezuela fueron en un “momento de desesperación porque quería a toda costa que me protegieran porque tenía temor de volver a Colombia”.

“Quería que la juez tuviera que el caso mío más que un caso en donde fui condenada, es un caso de persecución política porque definitivamente lo que tienen contra mía es una persecución política y criminal”, sostuvo.

Además, dijo que las afirmaciones que hizo son porque tiene el conocimiento. Sin embargo, se resistió a hablar sobre el expresidente Uribe.

“Yo no voy a hablar nada de Uribe, debo admitir que en algún momento lo admiré mucho, le tuve mucho aprecio”, agregó Merlano.

Por último, Vicky le preguntó si sabe “cosas malas” de Uribe. A lo que la excongresista le respondió: “Lo que dije ya lo dije y ya no importa, yo me centro en lo que tengo, las pruebas”.