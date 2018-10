Dávila tuiteó todos los trámites que ha tenido que hacer para cancelar su tarjeta con Fallabella: “Voy al banco, me remiten a un teléfono, llamo, no responden, me llega factura y pago un seguro que no quiero”.

“El banco consigue los datos de uno, para darle tarjeta de crédito, para cancelarla, no hay manera”, agregó la comunicadora.

El banco consigue los datos de uno, para darle tarjeta de crédito, para cancelarla, no hay manera. Llevo más de 1 año queriendo cancelar la de Falabella, ha sido imposible. Voy al banco, me remiten a un tel, llamo no responden, me llega la factura y pago un seguro que no quiero. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 13, 2018

Luego de esta denuncia, Fallabela se contactó, también por Twitter, con Dávila para atender su caso y ofrecerle asesoría; ella comentó el inconveniente y la empresa le dijo que en media hora estaría todo solucionado, de acuerdo con lo último que trinó la periodista.

¡Lo sentimos mucho Vicky! Gracias por escribirnos, estamos disponibles para ti a través de este canal. Por DM gestionaremos tu caso 🙏🏼. — Banco Falabella Col (@BcoFalabellaCo) October 13, 2018

Acabo de recibir la llamada de una señorita muy amable de @Falabella_co me dijo que en media hora mi problema estaría solucionado, le agradecí, pero le dije que así como me atendieron, que atiendan a todos los que tienen el mismo problema que yo. Que traten bien a los clientes. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 13, 2018

Sin embargo, ella lamentó tener que llegar a estas instancias para ser escuchada: “Yo pedí la tarjeta contenta de que Falabella llegara a nuestro país. Hoy estoy cansada”.

Les agradezco, pero no entiendo por qué hay que llegar a este punto. No sé cuántos más están en mi situación y a ellos nadie los escucha. Me entiende? Eso genera mucha frustración. Yo pedí la tarjeta contenta de que @Falabella_co llegara a nuestro país. Hoy estoy cansada! — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 13, 2018

Además, Dávila preguntó si algún otro ha pasado por estos inconvenientes y comenzó a recibir cantidades de reportes de varias personas que han tenido problemas con esta empresa. La conductora de la franja del mediodía en La W empezó a retuitear varios casos en solidaridad con quienes no han sido atendidos.

Aquí otro caso como el mío. Por favor @Falabella_co podrían ayudarlo? Gracias https://t.co/OgBtcCgBay — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 13, 2018

Es necesario que a este cliente también lo atiendan, es importante que esta denuncia sea tramitada con celeridad @Falabella_co gracias https://t.co/rBhcsiH5Ij — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 13, 2018