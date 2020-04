Dávila manifestó en entrevista con El Tiempo que le parece extraño que Gabriel Gilinski —accionista de Semana— le dijera a Coronell que quería emular el estilo del controvertido medio estadounidense y no se lo mencionara a ella que es la “responsable” del proyecto.

“Si me lo hubiera dicho, yo no habría aceptado el cargo. Semana no es un ‘Fox News’. Eso es una falsedad, es una mentira. Buscamos la pluralidad de la información y eso les molesta a algunos. Imagínese, hasta hace poco me acusaban de entrevistar mucho a Petro y ahora me acusan de promover a Uribe y a Trump. Le dejo claro: este es un canal en el que caben todos”, indicó la periodista.