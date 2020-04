green

Cuando Martín de Francisco y Santiago Moure le preguntaron sobre ese tema, en su programa ‘La tele letal’, Coronell fue claro: “Me parece una meta mala, pero sobre todo incompatible con el periodismo”.

Luego subrayó que “ese periodismo partidista que disfraza verdades y que las acomoda a la conveniencia política de los aliados puede tener mucha popularidad y mucho rating, pero no es periodismo real“, refiriéndose a que uno de los argumentos por los que la revista apuntaría a ese modelo es su gran nivel de audiencia.

Como director de noticias de la cadena estadounidense Univisión, él sabe que eso no lo puede ser todo: “Hay cosas que pueden tener mucho tráfico, pero que no necesariamente tienen que ver con periodismo. Si uno se dedica a hacer pornografía seguramente tiene mucho tráfico, pero no tiene la respetabilidad periodística que debe tener un proyecto que encarne decir la verdad y buscarla en donde sea, a costa de molestar a unos y otros”, comentó.

Fox News también es conocido por su divulgación casi sistemática de noticias falsas, bulos y versiones sin sustento ni confirmación, principalmente con el fin de favorecer una agenda política afín al partido republicano y al presidente Donald Trump. Esto no solo es una percepción, sino que es algo que incluso los involucrados reconocen casi abiertamente, como muestra el documental ‘After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News’ (Posverdad: Desinformación y el costo de las noticias falsas).

Coronell sabe que la posverdad y las noticias falsas hacen parte de un fenómeno complejo que hay que combatir. Según él, hay que aprender a distinguir una noticia falsa de una verdadera, pero no es algo muy sencillo para audiencias que todavía son incautas e ignorantes en la materia: “La noticia falsa asume todas las características de la verdadera, mezcla verdades con mentiras y hace que la verosimilitud se imponga sobre la verdad“, dice el periodista. “A veces cuadran más fácil las cosas en las noticias falsas (porque al fin y al cabo están hechas para eso) que las realidades, que son más complejas”, agrega.

“Debemos hacer un trabajo de alfabetización del usuario de redes sociales para que aprenda a diferenciar lo uno de lo otro”, plantea, y puntualiza que el periodismo juega un papel crucial: “El primer deber del periodismo es el escepticismo. Uno no debe creer en nada de lo que le digan, pero debe oír todo; debe pasar el tiempo oyendo mentiras y tener orejas grandes para oír mentiras, porque detrás de las mentiras siempre está la verdad“.

Pero es un escenario muy complicado: “El periodismo (he terminado por descubrirlo en los últimos 15 años) es lo que la gente no quiere oír; es lo que contraría la comodidad de su prejuicio y lo lleva a pensar de otra manera. Es muy importante que la gente se adiestre en oír cosas que no le gusten y en estar dispuesta a contrastar su prejuicio con otras realidades“, concluye.

En el programa, Coronell también dejó otras lecciones sobre comunicación: “El periodismo para ser genuino tiene que ser contrapoder. No hay periodismo para halagar el poder. Si halagan al poder no es periodismo, es propaganda”, señaló.

“La gran lección que tenemos que aprender todos es que periodismo significa pensamiento crítico, no transmisión pasiva de lo que digan las fuentes. Para informar a la gente es necesario cuestionar a quien detenta el poder”, agregó.