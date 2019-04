Poco después de que Quintana narrará lo difícil que ha sido para él las cerca de 400 eutanasias que ha hecho a lo largo de su profesión, y de que se refiriera al tema en España que le dio la vuelta al mundo, Vicky Dávila lo interrumpió para contar una historia que le tocó vivir en carne propia.

“Un tío mío se puso muy grave, le estoy hablando de hace unos cinco años, y yo estaba trabajando ese día en Cali. Y me llaman a mí, él no tiene hijos ni esposa, y me dicen desde la clínica: ‘mire, hay que desconectar a su tío. Ya está de muerte y estamos prolongándole artificialmente la vida’”, contó.

Dávila dijo que ante semejante noticia ella decidió consultarle a su papá para saber qué hacía, y que la respuesta de él fue “mija, desconéctelo”.

Lo mismo le ocurrió con una tía, que le dijo que “lo que usted decida está bien”.

“Llamo al médico y le digo: ‘no lo desconecte, haga todo lo que haya que hacer para que se salve’”, contó la periodista, y agregó que en sus manos estaba la vida de su ser querido y que por eso no quiso dejar que esa decisión la tomara otra persona.

“Le cuento algo, doctor: mi papá se murió hace cuatro años. La hermana también se murió al año siguiente. Y él (tío) sigue vivo, está perfecto. ¿Qué tal que yo lo hubiera desconectado? Lo hubiera matado”, concluyó Dávila.

Luego de esta historia personal el ‘doctor Muerte’, como lo dio a conocer la periodista, contó el momento más doloroso que ha vivido en toda su carrera profesional: cuando le tuvo que practicar la eutanasia a un bebé de 7 meses que nació con un defecto genético.

Aquí puede escuchar la entrevista completa (Vicky cuenta su historia a partir del minuto 25:00):