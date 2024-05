La insistencia de la directora deSemana, Vicky Dávila, en poner a la exalcaldesa Claudia López como el blanco de sus debates en la red social X en los últimos meses ha llegado a tal punto que en los círculos políticos ya no se preguntan si la periodista se va a lanzar a la Presidencia en 2026, sino cuándo lo hará.

Sin embargo, cuando le plantean esa posibilidad a Dávila ella expresa cierta molestia porque considera que al graduarla de candidata lo que se estarían buscando, según su visión, es restarles fuerza a las investigaciones que su revista está publicando.

El más reciente round tuvo que ver con el llamado a interrogatorio de la Fiscalía contra Claudia López en medio de las pesquisas por supuesta corrupción en el metro de Bogotá, así como por la presunta financiación ilegal de la campaña de su esposa, la senadora Angélica Lozano.

Al difundir la información del llamado a interrogatorio en el portal de la revista, Dávila arreció en los cuestionamientos contra López, que no tardó en responder que la comunicadora está “perfilando su candidatura” y que ejerce “sicariato moral” porque la ve como su “potencial competidora política”.

El rifirrafe vuelve a encender el coro de quienes dan como un hecho que Vicky Dávila estaría cimentando su aspiración con miras a llegar a Casa de Nariño. “Veo a Vicky como candidata. No le he preguntado, pero claro que la veo totalmente en campaña”, manifestó recientemente una de las figuras más destacadas del Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia, en medio de una entrevista con la periodista Eva Rey.

Incluso, en los mentideros políticos no pasó por alto un revelador detalle en la agenda de la convención de Asobancaria en junio próximo en Cartagena. Allí Vicky Dávila –lejos de moderar un panel o guiar una charla, como usualmente lo hacen periodistas invitados–, figura como una destacada líder encargada de ofrecer una “presentación magistral”.

Inclusive, la condecoración que hace menos de un mes recibió Dávila por parte del Congreso de Estados Unidos reavivó las voces que la siguen perfilando como presidenciable. El homenaje fue justamente encabezado por María Elvira Salazar, parlamentaria por el distrito de Florida, una de las figuras más prominentes de la derecha y quien no se ha guardado nada a la hora de criticar la gestión del presidente Gustavo Petro.

Al conocerse que la exalcaldesa será llamada a interrogatorio por parte de la Corte Suprema de Justicia, Vicky Dávila no tardó en hacer eco de la información y desde su cuenta en la red social X emitió comentarios en los que ratificó el papel de la prensa, y en particular de su revista, en las denuncias sobre supuesta corrupción en el metro y sugirió que la exalcaldesa intentó persuadir a Semana con pauta en favor de López.

Aún cuando la comunicadora valluna hizo una defensa férrea del oficio, lo cierto es que horas antes de la divulgación de la información sobre el interrogatorio sorprendió con una encuesta realizada en la red social en la que le preguntaba a sus seguidores si “le entregarían la chequera de Colombia a Claudia López”. Con orgullo, Dávila compartió los resultados, en los que se evidencia que el 90 % se niega a darle el manejo del país a la exalcaldesa: “Hubo 37.837 votos en 24 horas y 182.000 visualizaciones. Los ciudadanos la tienen clara”.

Ese tipo de encuestas en redes sociales no tienen ningún trasfondo científico ni responden a una muestra estadísticamente fiable, solo reflejan el sentir de los seguidores de la persona que la publica.

En respuesta, López acusó a la periodista de manipular la información y de gestar “un montaje en portada” para difamarla tanto a ella como a su pareja, la senadora Angélica Lozano. Todo esto, en medio del revuelo que se vive en la Alianza Verde luego de que varios de sus dirigentes resultaran salpicados en los escándalos por presuntas coimas y corrupción en el trámite de las reformas del Gobierno. Por estos hechos, la exalcaldesa renunció a la Alianza Verde y ahora se rumora que podría montar rancho aparte con otros dirigentes de la colectividad.

Según la exmandataria, la información divulgada por Vicky Dávila es una “difamación burda”, al tiempo que ratificó que cumplirá con la citación de la Corte Suprema: “Entonces ahora sí te asustaste, y con razón. Porque la difamación, el hostigamiento, y el sicariato moral no son ‘una broma pesada’, son delitos que dan condenas y multas”.

Ahhh te asustaste @VickyDavilaH ? Sabes perfectamente que manipulaste la info que te filtraron, que hiciste un montaje en portada para difamarnos (que es un delito), que todos saben que el contrato del metro lo hizo Peñalosa, no yo, y que ni a él ni mucho menos a mi que no lo… https://t.co/ivCS6UueN2 pic.twitter.com/c4za3IdNej

En respuesta, Dávila pidió rectificar los señalamientos, declarando que “hay un expediente, unas interceptaciones a terceros que las mencionan a usted y a su esposa, Angélica Lozano, el metro, la campaña de su pareja y 12.000 millones de pesos”. En esa línea, interpretó como una amenaza las palabras de López y aseguró que quedó notificada.

“Yo no me asusto, Claudia, porque siempre actúo correctamente y el país me conoce. Además, Dios siempre está conmigo. No sé usted. La que está muy descontrolada es usted, Claudia. La que está llamada a interrogatorio es usted, Claudia. Las mencionadas en los audios son usted Claudia y su esposa Angélica Lozano”, precisó.