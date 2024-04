Vicky Dávila y Claudia López están trenzadas en un cruce de mensajes por redes sociales en el que se acusan mutuamente y se hacen diferentes señalamientos con tono político.

Dávila dice que las duras críticas de López a Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, no son verdaderas porque estos hicieron campaña juntos.

Entre tanto, la exalcadesa afirma que los ataques que recibe de la periodista tienen que ver con que esta quiere lanzarse a la Presidencia de Colombia y que desde ya está haciendo ruido con ese fin.

Bajo esta dinámica, el contrapunteo volvió frecuente en las redes sociales, donde ambas compiten por ganar el pulso que casaron.

Vicky Dávila emite video de Claudia López reconociendo apoyo a Petro

En esta oportunidad, la periodista arremetió publicando una antigua entrevista hecha a la exalcadesa de Bogotá en la que la exmandataria decía sentirse feliz con el ascenso del líder del Pacto Histórico al poder.

De esta manera, Dávila dio a entender que las actuales críticas de López a Gustavo Petro no son reales.

“Qué opinan sobre esta joya…. Esta es la verdadera Claudia López. No se dejen engañar. Ella es Petro”, escribió la periodista junto al video en cuestión.

Y agregó: “Las críticas y los insultos de Claudia contra Petro hoy no los cree nadie”.

En la entrevista, López se manifestó así: “Yo me siento contenta, no solo me siento bien… voté por el presidente Petro, yo creo en el cambio que él representa, me ilusiona esta época de cambio… Carajo, pero al fin ganamos… Yo volvería a votar por Petro, sin duda”.

Acá, las declaraciones en cuestión:

