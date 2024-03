La pelea mediática que vienen sosteniendo Vicky Dávila y Gustavo Petro tiene capítulos nuevos prácticamente a diario con pullas y duros señalamientos mediante discursos, redes sociales y demás espacios.

En esta oportunidad, el jefe de Estado aprovechó una intervención ante gente convocada para escucharlo en Tierralta, Córdoba, para soltar su empellón contra la comunicadora, a la que no ha parado de atacar desde que se hundió la reforma a la salud promovida por él mismo y cuya caída fue celebrada por la informadora.

“Que tenemos el mejor sistema de salud, dice Vicky Dávila. ¡Mentirosa!”, gritó ante el auditorio.

Frente a semejante arremetida, la mujer no se quedó callada y respondió con un extenso trino en el que devolvió las ‘gentilezas’, pero por partida múltiple.

La periodista reaccionó asegurando que el de las mentiras, por montón, es el líder del Pacto Histórico, al que comparó con los cabecillas del régimen chavista.

“Presidente Gustavo Petro, aquí el único ‘mentiroso’ es usted. El país lo sabe. Aquí el que prometió en campaña, para ganar, que no llamaría a una constituyente fue usted, pero ya elegido lo hizo, sin pudor alguno y al mejor estilo de Hugo Chávez, a quien usted emula muy bien”, apuntó a modo de introducción.

Y lo señaló de querer asumir su cargo de manera dictatorial: “No les mienta más a los colombianos, dígales la verdad: usted quiere quedarse en el poder, usted quiere acabar con la democracia, usted quiere que Colombia se convierta en otra Venezuela. Así que el ‘mentiroso’ es usted. Y sus mentiras se cuentan por miles”.

Además, lo tildó de grosero, incluso con las damas: “Además, su desprecio por las mujeres es estremecedor, misógino y machista. Su tono, sus ademanes y su actitud siempre vulgar distan mucho de un jefe de Estado. Usted no respeta a nadie, no respeta al país, no respeta a las mujeres, no respeta ni el cargo que ocupa”.

Y cerró descalificándolo: “Usted es una vergüenza para Colombia, Gustavo Petro”.

Acá, el cruce de ataques:

Presidente Gustavo Petro aquí el único “mentiroso” es usted. El país lo sabe. Aquí el que prometió en campaña, para ganar, que no llamaría a una Constituyente fue usted, pero ya elegido lo hizo, sin pudor alguno y al mejor estilo de Hugo Chávez, a quien usted emula muy bien. No… pic.twitter.com/6OGzDw1pw1 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) March 21, 2024

