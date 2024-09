Por: VALORA ANALITIK

La percepción de los colombianos frente a las elecciones presidenciales de 2026 comienza a tomar forma con los primeros sondeos sobre los posibles precandidatos.

Según la encuesta ‘Percepción País’ de septiembre, con una muestra de 2.012 personas, la periodista Vicky Dávila encabeza las preferencias con un 12,2 % de intención de voto, a pesar de no tener experiencia como funcionaria pública.

Sergio Fajardo, exgobernador y excandidato presidencial, se ubicó en segundo lugar con un 10,1 % de apoyo.

En tercer lugar, se posicionó la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, con un 9,4 % de intención de voto. Un 9,2 % de los encuestados señaló que no apoyaría a ninguno de los precandidatos mencionados, mientras que la senadora María Fernanda Cabal obtuvo un 6,4 %, colocándola en el quinto lugar.

¿Por qué votarían los colombianos a Presidencia en 2026?

La encuesta también incluyó una pregunta abierta en la que se consultaba a los encuestados sobre por quién votarían en las elecciones de 2026 si estas se realizaran hoy.

Un 18,3 % indicó que no tiene un candidato definido, mientras que un 11,3 % mencionó otros nombres. El 10,9 % de los encuestados no supo o no respondió, y Vicky Dávila obtuvo un 8,5 % en esta pregunta abierta.

Respecto a la imagen de los precandidatos, la encuesta reveló que Dávila cuenta con un 34 % de favorabilidad frente a un 44,7 % de imagen desfavorable, y un 13,4 % de los encuestados afirmó no conocerla.

Sergio Fajardo, por su parte, tiene un 31,9% de favorabilidad y un 39,3 % de imagen negativa, con un 21,1 % de personas que no lo conocen.

En cuanto a Claudia López, su favorabilidad es del 32,9 %, pero enfrenta un 43,2 % de imagen desfavorable, con un 16,8 % de los encuestados que no la conocen.

Esta encuesta comienza a perfilar el panorama de las elecciones presidenciales de 2026, mostrando un escenario en el que ningún precandidato domina claramente la intención de voto y donde la opinión pública se encuentra dividida entre figuras con altos índices de desfavorabilidad.

La ficha técnica y los detalles completos de la encuesta pueden consultarse en este enlace.

