La situación en la población de Choachí, Cundinamarca, se tornó tensa después de que la comunidad decidiera hacer bloqueos totales de la vía que conecta a ese municipio con la capital.

Con esa acción, los manifestantes muestran su rechazo a la posible instalación de un nuevo peaje, ya que argumentan que la vía que conduce a su municipio se encuentra incompleta y en mal estado, por lo que consideran injustificada la instalación de dicho paso pagado.

El bloqueo del grupo de ciudadanos se lleva a cabo cerca del área conocida como Matarredonda, situación que ocasionó gran congestión vehicular en la zona. Las autoridades advirtieron a los viajeros para que busquen rutas alternas o eviten pasar por ese trayecto mientras se presente la protesta.

Según informó Semana, los residentes le exigen a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la Concesión Perimetral de Oriente que desistan de la idea de instalar ese peaje expresando que impactaría negativamente la economía del municipio, encareciendo el transporte de personas, productos y servicios.

Hasta el momento, no ha habido ningún pronunciamiento por parte de la ANI o la concesión, lo que mantiene la tensión en la comunidad de Choachí. alguno líderes de la protesta manifestaron que la misma se podría prolongar hasta que no lleguen a un acuerdo con esas entidades y no se les escuche sus reclamos.

A inicios de 2024, el presidente Petro que buscaría que los peajes no sufrieran un segundo incremento en el primer trimestre del año, luego de que subiría un 13,12 %, con base al dato de inflación de 2023, desde el primero de enero.

