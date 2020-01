Ese hecho, que parecía haberse quedado en el pasado, trascendió el lunes luego de que la página de Facebook ‘Bogotá al desnudo’ lo trajera a colación para recordar el pasado oscuro del autoproclamado líder taxista que grabó un polémico video en el que denigra a las mujeres que conducen en Uber.

Frente a la denuncia que hizo su entonces pareja Andrea García por la golpiza, Contreras desmintió la versión de la mujer y entregó la suya cuando fue interrogado sobre el tema en la emisora.

“Le voy a contar bien la historia cómo fue. Tengo un hermano que, desafortunadamente, un tipo en estado de embriaguez lo arrastró 150 metros. Le quitó la mitad de la cabeza”, contó el taxista en Blu Radio para argumentar por qué dice que su hermano es “enfermo mental”.

“Yo estaba en el apartamento con él cuando ella empezó a rasguñarme el pecho, y yo le decía: ‘Lléveme al hospital’. Mi hermano se paró de la habitación de él y le dijo: ‘No le pegue más, mírelo cómo está’. Ella llegó y le metió una patada en los testículos a mi hermano […]. Mi hermano le pegó una cachetada. Yo no le pegué, pero tengo un hermano bipolar, enfermo, que me toca toda la vida cuidarlo. Pero ella le pegó porque él no la dejaba pegarme. Por ese motivo quedó hinchada la cara de la mujer”, mencionó Contreras sobre la situación.